Fußball

18:16 Uhr

Relegation: So geht es weiter für die Fußball-Teams im Kreis Landsberg

Dass Andreas Schaudt mit dem FC Weil in der Relegation um den Klassenerhalt in der Kreisliga kämpfen muss, stand schon länger fest.

Plus Drei Mannschaften aus dem Kreis Landsberg müssen - oder dürfen - in die Relegation. Die Termine und Paarungen stehen fest. Am 29. Mai geht es los.

Von Margit Messelhäuser

Drei Teams aus dem Landkreis Landsberg sowie der SV Raisting II müssen in die Relegation im Kreis Zugspitze. Die Spiele finden im Zeitraum von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, statt. Direkt nach dem letzten Spieltag wurden die Paarungen und auch die Termine bekannt gegeben.

TSV Landsberg II (Aufstieg in die Bezirksliga): Gegner des TSV Landsberg ist der TSV Peiting, das erste Spiel findet in Landsberg statt. Der Sieger dieser Paarung muss noch in einer zweiten Runde antreten, ehe der Aufstieg in die Bezirksliga geschafft ist. Das erste Spiel gegen Peiting findet am Donnerstag, 30. Mai, ab 15 Uhr in Landsberg statt, das Rückspiel ist am Sonntag, 2. Juni, ebenfalls ab 15 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen