Die Staudenbahn kommt wieder ans Licht

Plus Schüler der Berufsschule Mindelheim sind derzeit damit beschäftigt, die alte Trasse der Staudenbahn zwischen Ettringen und Markt Wald freizulegen.

Hier wird geschuftet, dass die Fetzen fliegen: Die kräftigen jungen Männer sind kaum zu bremsen, die Motorsägen kreischen, der riesige Häcksler zerstückelt dröhnend die Baumstämme und Äste. Bernhard Fischer und sein Lehrerkollege Karl Geller packen mit an und sind sichtlich stolz auf „ihre“ Jungs, ihre Schüler, die hier gemeinsam für ihr Projekt anpacken. Man muss heute schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen: Hier war einmal eine Bahnlinie, genauer gesagt die Gleise der Staudenbahn zwischen Markt Wald und Ettringen. Der gesamte Streckenabschnitt ist total zugewachsen, dicke Bäume stehen mitten auf dem Gleisbett, die dichte Vegetation sorgt dafür, dass die rostigen Schienen kaum mehr zu erkennen sind. „Zum letzten Mal fuhr hier Mitte der 1980er-Jahre ein Zug“, sagt Bernhard Fischer und es ist nicht zu überhören, dass er das alles andere als toll findet.