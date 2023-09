Der fünfte Spieltag im Unterallgäu: Torlos-Derby in der Kreisliga, Derby-Überraschung in der A-Klasse

Aufsteiger FC Bad Wörishofen bleibt in der Kreisliga Allgäu Nord ungeschlagen, muss sich jedoch mit einem Remis im Derby begnügen.

Der fünfte Spieltag in den Unterallgäuer Ligen ist beinahe komplett absolviert (der TSV Mindelheim spielt erst am Mittwoch, der SV Schöneberg erst am 13. September) und brachte interessante Ergebnisse. Dabei bleibt festzuhalten: Aufsteiger FC Bad Wörishofen bleibt in der Kreisliga Allgäu Nord ungeschlagen. Auch wenn es diesmal nicht zum Sieg reicht.

Kreisliga Allgäu Nord: Keine Tore im Derby

Der TSV Kirchheim muss nach dem Sieg vergangene Woche gegen die SG Amberg/ Wiedergeltingen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Vier Tage vor dem Pokalhalbfinale unterlag der TSV dem TSV Legau. Das Duell der Aufsteiger in Amberg endete dagegen torlos.

TSV Legau – TSV Kirchheim 2:1

Tore 1:0 Sebastian Veit (66., FE), 2:0 Max Steinle (90.), 2:1 Daniel Geiger (90. +2, FE) Gelb-Rot Tobias Lutzenberger (Kirchheim, 72.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Manuel Lang

Beide Mannschaften hatten Mühe, einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen und so entwickelte sich ein teils wildes Spiel mit vielen Abspielfehlern. Die Heimelf erzielte im zweiten Durchgang durch einen berechtigten Strafstoß das 1:0, verteidigte die Führung aufopferungsvoll und sorgte kurz vor Ende mit einem Konter für die Entscheidung.





SG Amberg/Wiedergeltingen – FC Bad Wörishofen 0:0

Zuschauer 300 Schiedsrichter Burhan Secgin

In einem fairen Spiel legten beide Mannschaften von Beginn an das Augenmerk auf eine strukturierte Organisation, wobei sich die heimische SG im Verlauf der ersten Halbzeit etwas mehr Spielanteile erarbeitete und dadurch auch zu vereinzelten Chancen kam, bei denen jedoch Präzision und Konsequenz im Abschluss fehlten. Der Spitzenreiter hatte seine beste Phase nach dem Seitenwechsel, konnte aber auch hier nicht für absolute Torgefahr sorgen. Zwingender wurde Amberg/Wiedergeltingen im Anschluss, allerdings vergab Spielertrainer Waltenberger die beste Möglichkeit des Spiels, als er den Ball knapp am Tor vorbei platzierte. Nachdem auch weitere nicht ungefährliche Chancen vor dem Gästetor ungenutzt blieben, mussten sich die Gastgeber mit einem etwas unglücklichen Remis zufriedengeben.





TSV Kammlach – TV Boos 1:1

Tore 1:0 Manuel Funk (69.), 1:1 Benedikt Beißer(90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Picknik

Ein in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften taktisch geprägtes Spiel nahm erst in der zweiten Hälfte Fahrt auf und bot Chancen auf beiden Seiten. In der 56. Minute hielt der Gästetorhüter einen an Jonas Funk verursachten Foulelfmeter. Im Gegenzug schoss der Booser Moritz Schick knapp am rechten Torpfosten vorbei. Das Kammlacher 1:0 erzielte schließlich Manuel Funk nach Vorarbeit von Peter Müller. Doch der TV Boos blieb gefährlich und hatte durch Marco Gröner in der 78. Minute die beste Chance zu Ausgleich. Sein Kopfball landete jedoch an der Latte. Erst in der 90. Minute wurden die Gäste durch den Ausgleich nach Benedikt Beißers Schuss ins rechte Torwarteck belohnt.





DJK Ost-Memmingen – SV Oberegg 1:0

Tor 1:0 Naim Nimanaj (80.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christoph Grotz

In einem kampfbetonten Spiel gewinnen die Ostler etwas glücklich. Das Tor des Tages erzielte Nimanaj, der sich nach einem langen Ball im eins gegen eins Duell durchsetzte und den Ball zum Sieg einschob.





Die weiteren Spiele:

Memmingerberg – Buxheim 4:2

Tore 1:0 Raphael Mutzel (37.), 2:0 Richard Geiger (45. + 1), 3:0 Florian Schuster (62.), 3:1, 3:2 Marcus Harzenetter (75., 80./FE), 4:2 Christopher Gordy (87.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Jennifer Stützel





TSV Lautrach-Illerbeuren – TV Bad Grönenbach 1:1

Tore 1:0 Tobias Köhl (55.), 1:1 Martin Kneppler (66., ET) Rot Markus Graf (Lautrach, 38.) Gelb-Rot Philipp Milz (Bad Grönenbach, 89.) Zuschauer 205 Schiedsrichter Daniel Hartmann





TSV Mindelheim – SC Ronsberg verlegt auf Mittwoch, 20. September





Kreisklasse Allgäu 2: Kirchdorf/Rammingen behält die weiße Weste

Der Siegeszug der SG Kirchdorf/ Rammingen hält an: Auch am fünften Spieltag gehen die drei Punkte auf das Konto der Spielgemeinschaft. In Jengen gab es dank Torjäger Rauscher einen 4:2-Sieg. Im "Spiel der Woche stimmt sich der SV Oberrieden auf das Spitzenspiel kommende Woche ein.





SG Jengen/Waal – SG Kirchdorf/Rammingen 2:4

Tore 0:1 Mathias Fleschutz (17.), 0:2 Tim Rauscher (19.), 1:2 Johannes Bersch (25.), 1:3 Tim Rauscher (44.), 2:3 Felix Tröber (81.), 2:4 Tim Rauscher (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Tim Rauscher war einmal mehr Mann des Spiels. Der Torjäger der SG Kirchdorf/Rammingen erzielte in Jengen drei Treffer und sorgte so für den fünften Sieg im fünften Spiel.





SV Oberrieden - FC Buchloe 2:0

Tore 1:0 Alexander Ammann (42.), 2:0 Simon Keller (79.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Karl Domberger

Nach einer kämpferisch wie spielerisch starken Mannschaftsleistung sorgte Ammann kurz vor Ende der ersten Spielhälfte gegen eine ebenfalls gut aufgelegte Gastmannschaft für die verdiente Halbzeitführung. Auch im zweiten Spielabschnitt verdiente sich die Heimelf mit einigen gekonnten Spielzügen den Heimerfolg und geht schließlich gestärkt ins anstehende Spitzenspiel gegen Rammingen/Kirchdorf.

Da lag das 1:0 für Oberrieden schon in der Luft: Kapitän Manuel Schalk (schwarzes Trikot) hatte bereits den Gäste-Keeper (oranges Trikot) ausgespielt, der Torschuss gelang aber nicht mehr. Foto: Robert Prestele





TSV Zaisertshofen – FSV Lamerdingen 0:2

Tore 0:1 Ferdinand May (33., FE), 0:2 Dennis Wüster (86.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Werner Mattis

Bittere Pille für den TSV: Nach zuletzt zwei Siegen stoppt nun eine Heimniederlage gegen den ebenfalls kriselnden FSV Lamerdingen den Aufwärtstrend.





SVO Germaringen II – SC Unterrieden 1:0

Tor 1:0 Luca Katzer (70.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Christian Gangi

Erstmals trifft SCU-Spielertrainer Roland Wohnlich nicht – und prompt gelingt dem SCU kein Treffer. So reicht der Germaringer Reserve ein Törchen zum Sieg.





SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SVS Türkheim 0:0

Tore 0:1 Fabio Delgado (60.), 1:1 Raphael Rogg (86.) Gelb-Rot Thomas Schöffel (Türkheim, 84.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Georg Ganser

Eine Punkteteilung, die keine der beiden Mannschaften aus dem Tabellenkeller groß weiterbringt.





Die weiteren Spiele:

SV Pforzen – FC Blonhofen 1:1

Tore 0:1 Julian Bauer (16.), 1:1 Marcel Heldt (88., FE) Rot Patrick Hakala (58.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Dikkaya





SV Schöneberg – SpVgg Kaufbeuren II verlegt auf Mittwoch, 13. September





A-Klasse Allgäu 2: FC 98 Auerbach/Stetten mit schwarzer Serie

Der FC 98 Auerbach/ Stetten, der in der Vorsaison noch am Aufstieg schnupperte, bleibt im Tabellenkeller. Gegen Türkiyemspor Mindelheim setzte es die vierte Niederlage im fünften Spiel. Auch der TSV Mindelheim II war erfolgreich: Im Derby in Dirlewang gelang der TSV-Reserve ein 3:1-Erfolg, was nun einen neuen Tabellenführer bedeutet: Neuer Spitzenreiter ist nun der TSV Mittelneufnach, der sein Gastspiel in Tussenhausen gewinnt.





SG Breitenbrunn/Loppenhausen II – SV Salgen/Bronnen 1:5

Tore 0:1, 0:2 Benedikt Aigster (10., 40.), 1:2 Alexander Rogg (55.), 1:3 Dominik Griebel (60.), 1:4 Sebastian Baumer (86.), 1:5 Jonas Heiß (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Hubert Glas

Die zweite 1:5-Niederlage in Folge für den Aufsteiger. Nur kurz flackerte nach dem Anschlusstreffer Hoffnung auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison auf. Doch die Gäste vom SV Salgen/Bronnen ließen nichts anbrennen und gewannen das Derby letztlich deutlich.





FSV Dirlewang – TSV Mindelheim II 1:3

Tore 0:1 Qurin Mack (28.), 1:1 Thomas Aufmuth (62.), 1:2 Tobias Hovanjek (86.), 1:3 Niko Hefele (90.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Bernd Gossner

Etwas überraschend musste sich der Tabellenführer aus Dirlewang im Derby dem TSV Mindelheim II geschlagen geben. Gegen Ende der Partie hatten die Mindelheimer das bessere Abschlussglück und sorgten in den Schlussminuten für die Entscheidung.





SV Bedernau – TSV Pfaffenhausen 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Manfred Schmid

Während der SVB über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft war, standen die Gäste sehr tief und kompakt. Trotzdem erspielte sich die Heimelf in der ersten und zweiten Halbzeit jeweils zwei gute Torchancen, diese wurden jedoch entweder vom guten Torwart der Gäste abgewehrt oder zu überhastet und zu ungenau abgeschlossen. So blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.





SV Tussenhausen – TSV Mittelneufnach 1:2

Tore 0:1 Dennis Hedrich, 1:1 Marco Drahotta, 1:2 Tobias Pfänder Zuschauer 100 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Nach einem ausgeglichenen Start konnte der TSV Mittelneufnach mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Mitte der zweiten Hälfte glich der SV Tussenhausen durch einen sehenswerten, direkten Freistoß aus spitzem Winkel aus. Kurz nach dem Ausgleichstreffer ging Mittelneufnach erneut in Führung. Trotz spannender Schlussphase blieb es beim Endstand von 1:2.





Beim Duell in der A-Klasse Allgäu 2 versucht FC 98-Keeper Christoph Schuster einen eigenen Querschläger zu retten und verursacht einen Freistoß im Zweikampf mit Mindelheims Can Balcioglu. Foto: Axel Schmidt

FC 98 Auerbach/Stetten – Türkiyemspor Mindelheim 1:3

Tore 1:0 Oliver Bittner (5.), 1:1, 1:2 Marco Schmitt (17., 56.), 1:3 Caner Schmitt (83.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Der FC 98 legte gut los und ging früh in Führung. Dann aber machten die Hausherren die Gäste stark: Als er einen eigenen Querschläger ausbügeln wollte, foulte FC 98-Keeper Schuster einen Mindelheimer Stürmer an der Strafraumgrenze. Den fälligen Freistoß verwandelte Marco Schmitt zum Ausgleich. Die Heimelf tat sich danach im Spiel nach vorne schwer und mit einem Sonntagsschuss von der Mittellinie ging Türkiyemspor Mindelheim in Führung. Der FC 98 versuchte zum Ausgleich zu kommen, mehr als drei Aluminiumtreffer sprangen allerdings nicht heraus. Mit dem dritten Treffer der Gäste war das Spiel entschieden.





Den fälligen Freistoß verwandelt Caner Schmitt zum 1:1-Ausgleich. FC 98-Keeper Christoph Schuster kann den Ball nur noch aus dem Netz holen. Foto: Axel Schmidt





SV Schlingen – TSV Kirchheim II 3:2

Tore 0:1 Konstantin Paul (58.), 1:1 Niklas Kusterer (60.), 1:2 Alexander Zech (61.), 2:2 Niklas Kusterer (89.), 3:2 Gürkan Gürtürk (90. + 4) Zuschauer 60 Schiedsrichter Jonas Mayer

Im ersten Spielabschnitt hatte Schlingen die größeren Spielanteile, zweimal mussten Verteidiger auf der Linie retten und mit dem Halbzeitpfiff ging ein Schuss von Niklas Kusterer an die Latte. Die Gäste scheiterten zweimal an Fabian Kaufmann, der gegen Schüsse von Atakora und Westermaier hervorragend parierte. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der die Gäste mit einem langen Ball in Führung brachte. Völlig unbeeindruckt glich Schlingen umgehend aus, aber bereits eine Minute später gingen die Gäste erneut in Führung. Mit Einsatz und dem Willen zum Sieg gelang Kusterer mit seinem zweiten Treffer der erneute Ausgleich in der 89. Minute. Auch die Gäste hatten mit den gebotenen Kontermöglichkeiten noch eine Großchance. Den verdienten Siegtreffer für Schlingen erzielte Gürkan Gürtürk in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit.









A-Klasse Allgäu 3: Amberg/Wiedergeltingen II dreht Derby

Während sich die Kreisliga-Teams torlos trennten, sahen die Zuschauer beim Reserve-Derby ein halbes Dutzend Treffer.





SG Amberg/Wiedergeltingen II – FC Bad Wörishofen II 5:1

Tore 0:1 Nico Wörz (9.), 1:1 Christoph Halbedl (61.), 2:1 Jacob Schilling (75.), 3:1 Alois Schneider (78.), 4:1 Christoph Halbedl (88.), 5:1 Jacob Schilling (90. +2) Zuschauer 70 Schiedsrichter Axel Schmitt

Das „kleine“ Derby war am Ende eine klare Sache für die Gastgeber. Dabei sah es eine Stunde lang nicht danach aus, doch furiose 30 Minuten im zweiten Durchgang ließen die SG Amberg/Wiedergeltingen II den 0:1-Rückstand in einen 5:1-Heimsieg gegen den FC Bad Wörishofen II drehen.