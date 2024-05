Ein „Eigengewächs“ kehrt zu den Türkheim Celtics zurück

Mit Marius Dörner gelingt dem ESV Türkheim eine enorme sportliche Verstärkung für die kommende Spielzeit. Auf und neben dem Eis ist der Stürmer eine Bereicherung.

Die ESV Türkheim Celtics können einen echten Hochkaräter als Neuzugang für die Saison 24/25 vermelden. Mit Marius Dörner kehrt ein Türkheimer Eigengewächs zu seinen Eishockeywurzeln zurück. Im Nachwuchs des ESVT ausgebildet, verschlug es den heute 28-jährigen mit 16 Jahren in die Jugend des HC Landsberg.

Von dort führte ihn sein Weg im Senioreneishockey in die Landesliga zum EV Bad Wörishofen und anschließend nach Ulm. Mit den Donaustädtern gelang ihm in der Saison 19/20 der Aufstieg in die Bayernliga. Nach fünf Jahren in Ulm folgte der Wechsel an seine alte Wirkungsstätte zu den Riverkings nach Landsberg, mit denen er vergangene Saison ins Playoff-Viertelfinale einziehen konnte. Insgesamt kommt Dörner auf 122 Landesliga- und 112 Bayernligapartien mit einem beachtlichen Wert von 111 Scorerpunkten.

Den Türkheimer zieht es jetzt zurück zum ESV Türkheim

Nun zieht es ihn zurück in seine sportliche Heimat zum ESV Türkheim. Neu für ihn dürfte bei den Celtics allerdings nur der kurze Anfahrtsweg zum Training und zu den Spielen sein.

Der gelernte Mittelstürmer kennt den Verein und die Leute beim ESVT bestens. Während seiner sportlichen Abwesenheit in den vergangenen Jahren engagierte er sich nebenbei im Celtics-Nachwuchs, trainiert seit vergangener Saison die U17-Mannschaft des ESVT und ist auch sonst ein viel und gern gesehenes Gesicht im Sieben-Schwaben-Stadion.

Auch die Mannschaft kennt Dörner gut. Mit Lucas Lerchner, Michi Urbanek und Maxi Döring spielte er lange im Türkheimer Nachwuchs. Sascha Volger, Andreas Pross, Fabian Guggemos, Darius und Joel Sirch kennt er von seiner Station in Bad Wörishofen.

Celtics-Coach Bastian Hitzelberger ist glücklich, dass Dörner künftig wieder für den ESVT auflaufen wird: „Es freut nicht nur mich, sondern den ganzen Verein, dass sich Marius dazu entschieden hat, wieder nach Türkheim zurückzukehren. Wir bekommen mit ihm nicht nur einen Spieler, der sportlich für uns eine enorme Verstärkung darstellt, sondern auch menschlich einen ganz feinen Kerl, der super bei uns reinpasst und sich mit unserem Verein identifiziert. Es ist nicht alltäglich, dass sich ein Spieler mit seiner Qualität für uns entscheidet und es ist schön, einen Türkheimer Jungen nächste Saison wieder in unseren Farben auf dem Eis zu sehen.“

Marius Dörner freut sich auf die Herausforderung beim ESV Türkheim

Auch Marius Dörner selbst freut sich auf seine Rückkehr: „Ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Saison nicht nur als Trainer, sondern auch wieder als Spieler für die Celtics auf dem Eis zu stehen.“ Für ihn sei es nie eine Frage gewesen, ober zu meinem Heimatverein zurückkehren würde - sondern nur wann. Dank des guten Kontakts zur Mannschaft kenne er alle Gesichter. Besonders freue er sich darauf, wieder „mit vielen meiner besten Freunde und alten Mannschaftskollegen zusammenzuspielen.“

Mit seiner Erfahrung will er die jungen Spieler im Team in ihrer Entwicklung unterstützen. Dörner: „Der Verein und die Fans haben mich stets unterstützt, und nun ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam viel erreichen können, und freue mich auf die kommenden Herausforderungen.“