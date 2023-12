Umgestürzte Bäume, Zugunfall, Brand: Rettungskräfte hatten viel zu tun

Gleich mehrfach mussten die Rettungskräfte rund um Weihnachten ausrücken: Unter anderem zu einem Zugunfall in Weilbach, einem schweren Unfall in Hausen und einem Brand in Dorschhausen.

Sturmtief "Zoltan" hat sich am Samstag und über die Feiertage auch im Unterallgäu bemerkbar gemacht. Doch nicht nur die kräftigen Böen sorgten dafür, dass die Rettungskräfte zwischen Samstag und Dienstag gleich mehrfach ausrücken mussten.

Die Feuerwehren im Landkreis waren insbesondere am Samstag gefragt: Sie beseitigten Bäume, die bei Dirlewang, Ettringen und Wiedergeltingen infolge des Sturms auf Straßen gestürzt waren. Auf der Bahnstrecke Stetten-Mindelheim war ein Baum in die Oberleitung gefallen und blockierte zudem die Schienen. Hier sorgten die Feuerwehren aus Stetten, Dirlewang und Mindelheim dafür, dass die Strecke wieder befahrbar war. Bei Mattsies und Irsingen mussten die Feuerwehren am Montag weitere zwei Bäume entfernen, die den Böen nicht standgehalten hatten.

Autofahrerin stößt in Weilbach mit Zug zusammen

In Weilbach ist am Samstag gegen 18 Uhr zudem eine Autofahrerin mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Die 60-Jährige war laut Polizei auf der Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhausen in Richtung Weilbach unterwegs, als sie am unbeschrankten Bahnübergang den Zug übersah, der von rechts herankam. Obwohl der Lokführer sofort eine Schnellbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Alle Beteiligten und die Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 28.000 Euro.

Am unbeschrankten Bahnübergang in Weilbach ist eine Autofahrerin am Samstag mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Foto: Thorsten Bringezu

Nur wenig später krachte es in Hausen: Ein 60-jähriger Autofahrer war dort aus bislang ungeklärter Ursache auf der Mindelheimer Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 60-Jährige dabei schwer verletzt, der 33-Jährige leicht. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Mindelheimer Straße vorübergehend komplett gesperrt.

Kaputter Föhn verursacht Brand in Dorschhausen

Eine gar nicht schöne Bescherung erlebten die Bewohner eines Hauses in Bad Wörishofen an Heiligabend: In ihrer Dusche war ein Wasserschlauch geplatzt. Weil die Bewohner nicht zuhause waren, floss das Wasser vom ersten Stock bis in den Keller. Nachbarn wurden darauf aufmerksam, drehten das Wasser umgehend ab und informierten die Polizei und die Feuerwehr. Durch ihr rasches Handeln konnte der Schaden zumindest eingegrenzt werden, so die Polizei.

Sie musste am selben Abend auch noch zu einer Spielothek in Bad Wörishofen ausrücken, aus der alles andere als weihnachtliche Klänge drangen: Die Alarmanlage schrillte und hatte auch die Schutznebelanlage ausgelöst. Da die Spielothek geschlossen war, befanden sich keine Personen im Gebäude. Weil von außen ein Brand jedoch nicht auszuschließen war, zogen die Beamten die Feuerwehr hinzu. Diese konnte dann Entwarnung geben: Im Gebäude brannte es nicht, es handelte sich offenbar um einen Fehlalarm. Weil die Schutznebelanlage ausgelöst worden war, musste die Feuerwehr lediglich die Räume lüften.

In der Nacht auf Sonntag schließlich wurde der Feuerwehr gemeldet, dass in Dorschhausen ein Einfamilienhaus brennt. Als die Einsatzkräfte aus Bad Wörishofen, Kirchdorf und Dorschhausen eintrafen, drang laut Polizei starker Rauch aus dem ersten Stock des Hauses. Das Feuer, das durch einen Kurzschluss in einem Föhn ausgelöst worden war, konnten sie glücklicherweise schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Zudem wurde einer der Bewohner durch den Brand leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An dem Einsatz waren circa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt.