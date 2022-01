Landkreis Neu-Ulm

06:30 Uhr

Auch ein Pfarrer kann Gläubige verstehen, die nun aus der Kirche austreten

Plus Die Standesämter registrieren vermehrt Austritte aus der Kirche. Das sagen Katholiken aus dem Kreis Neu-Ulm zum Missbrauchsgutachten und seinen Folgen.

Von Sebastian Mayr und Zita Schmid

Die neuesten Erkenntnisse zu Missbrauchsfällen in der Kirche beschäftigen auch die Standesämter im Landkreis. In mehreren Städten hat die Zahl der Austritte zuletzt zugenommen. Und sogar vonseiten der Kirche gibt es Verständnis für solche Schritte. Worauf der Dekan und eine Pfarrgemeinderätin setzen und was ein Mann denkt, der wegen Missbrauchsfällen aus- und später wieder eingetreten ist.

