Stichwahl zwischen Treu und Eisenkolb – die Reaktionen

Plus Die Ergebnisse der Neu-Ulmer Landratswahl sind überraschend klar: Eva Treu führt deutlich nach der ersten Runde. Die ersten Reaktionen.

Am Ende ist das Ergebnis der Neu-Ulmer Landratswahl deutlicher als von vielen vorhergesagt: Eva Treu (CSU) lag nach 137 von 173 ausgezählten Wahlgebieten bereits mit 41,4 Prozent vor ihren Mitbewerbern. Um 20.04 Uhr ist klar: Insgesamt haben sich 41,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die 30-jährige CSU-Kandidatin entschieden.

Ihr folgen Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) mit 17,9 Prozent, Daniel Fürst (SPD) mit 16,5 Prozent, Wolfgang Dröse (AfD) mit 13,2 Prozent. Das Schlusslicht ist Ludwig Ott (Grüne), der nur 11,2 Prozent der Stimmen für sich gewinnen kann. Weil niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, kommt es am 28. Januar zur Stichwahl zwischen den beiden Führenden Treu und Eisenkolb.