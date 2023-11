Neu-Ulm

Neue ICE-Trasse durch Burlafingen? Das sagen Stadträte und OB Albsteiger

Plus Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung spricht sich bei der neuen ICE-Trasse für eine Durchfahrung Burlafingens aus. Dagegen regt sich Widerstand. Wie reagieren Stadträte und die OB?

Von Michael Kroha

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat sich für einen Favoriten ausgesprochen: Die neue ICE-Trasse für die Strecke zwischen Ulm und Augsburg soll entlang der Bestandsstrecke durch Burlafingen führen. So auch bislang der Vorschlag für die Stadträte, die am Mittwoch über die Stellungnahme an die Deutsche Bahn entscheiden. Vor allem in Burlafingen kommt das bei vielen nicht gut an. Eine Initiative sammelte etwa 900 Unterschriften von Leuten, die sich gegen diese Variante aussprechen. Wie positionieren sich die Stadträte sowie die Oberbürgermeisterin?

Karl-Martin Wöhner (Bürgerliste) fordert eine Umfahrung Burlafingens. "Mir wäre türkis am liebsten", sagt er. Also quer durchs Pfuhler Ried, nördlich an Steinheim und südlich an Nersingen-Straß vorbei. Seine Begründung: am wenigstens Landverbrauch, weniger Lärm sowie nach seiner Berechnung auch günstiger als der Bestandsausbau. Schließlich koste der Quadratmeter in Burlafingen etwa 350 Euro und auf einem Acker im Ried vielleicht 4 Euro. An diesem Freitag will er sich um 19 Uhr in den Iselstuben nochmal mit Bürgerinnen und Bürger austauschen.

