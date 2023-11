Prozess in Ulm

Lebensgefährlicher Angriff an B10-Unterführung: So geht es dem Opfer heute

An der B10-Unterführung in Ulm kam es zu einem Angriff auf einen 17-Jährigen aus dem Raum Weißenhorn. Seine Mutter berichtete vor Gericht über dessen Gesundheitszustand.

Plus Der Prozess um den Angriff an der B10-Unterführung in Ulm wurde heute fortgesetzt. Vor Gericht berichtete die Mutter des schwerverletzten 17-Jährigen von dessen Gesundheitszustand.

Im Prozess um den Angriff an der B10-Unterführung entlang der Kleinen Blau Anfang April dieses Jahres in Ulm hat die Mutter des 17-Jährigen aus dem Raum Weißenhorn ausgesagt. Die 41-Jährige schilderte, wie es ihrem Sohn heute geht. Einem 25-Jährigen aus Ulm wird vorgeworfen, ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt zu haben. Er muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Ulm verantworten. Beim Auftakt der Hauptverhandlung hatte der 25-Jährige die Tat zwar in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung eingeräumt, machte aber eine Notwehrsituation geltend. Das Opfer leidet auch sieben Monate später noch massiv darunter - und wird wohl ein Leben lang damit zu kämpfen haben.

Es gehe ihm insgesamt "etwas besser", berichtet die Mutter des 17-Jährigen, die sich als Nebenklägerin dem Verfahren angeschlossen hat. In den Monaten nach der Tat hätte ihr Sohn "auf jeden Fall" Fortschritte gemacht. Kognitiv aber habe er nach wie vor Schwierigkeiten. Beim Lesen, Schreiben und Rechnen sei er auf "Grundschulniveau". Dabei hätten wenige Wochen nach der Tat eigentlich die Abschlussprüfungen an der Realschule angestanden, genauso wie die Theorieprüfung für den Führerschein. Ihr Sohn sei bis dato ein "durchschnittlicher Schüler" gewesen. Er hätte schon können, nur sei er "faul" gewesen. Er kickte aktiv im Verein Fußball.

