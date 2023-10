Senden

Unterwegs in der AfD-Hochburg im Kreis Neu-Ulm: Was treibt die Menschen um?

Plus Der Erfolg der AfD hat Entsetzen, aber auch Freude ausgelöst. Warum wählen die Menschen die rechte Partei? Ein Spaziergang durch eine AfD-Hochburg in Senden liefert Antworten.

Die AfD hat bei der Landtagswahl nicht nur bayernweit, sondern auch im Landkreis Neu-Ulm Erfolge eingefahren. Ihr hiesiger Direktkandidat, Franz Schmid, schaffte über die Liste den Einzug ins Gremium. So mancher reagierte mit Entsetzen, andere freute es. Was bewegt diese Menschen, was treibt sie um? Erste Antworten darauf liefert ein Spaziergang durch jenen Bezirk, in dem die AfD mit 43,6 Stimmen besser als die CSU und damit das beste Ergebnis im gesamten Stimmkreis Neu-Ulm erzielt hat.

Senden nahe Bahnhof an diesem Mittwoch. Es ist wieder ein so schöner Oktoberabend in diesem Jahr, den man an der frischen Luft genießen kann - auch in jener Siedlung zwischen Bahnhof- und Borsigstraße mit seinen insgesamt zwölf Hochhäusern und einem längeren Mehrfamilienhauskomplex sowie den mehr als 100 überirdischen Garagen. Es wirkt wie eine Stadt in der Stadt. Eine Kirche gibt es nicht, dafür eine Moschee der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG). Direkt neben einem Pub. Davor parkt ein weißer Mercedes mit einer türkischen Flagge am Seitenspiegel.

