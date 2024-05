Neu-Ulm

10.05.2024

Stephan Baierl wird Trainer beim TSV Neu-Ulm

Plus Der Verein erzeugt mit der Verpflichtung eines bekanntes Mannes Aufbruchsstimmung. Warum der sich für den Bezirksligisten entschieden hat und was er dort erreichen will.

Von Pit Meier und Michael Schuster

Es ist der Transfer-Hammer schlechthin im Amateurfußball: Stephan Baierl übernimmt zur kommenden Saison den (Noch-)-Bezirksligisten TSV Neu-Ulm als Trainer und Nachfolger von Peter Passer, am Freitag hat der Verein seinen prominenten Neuzugang vorgestellt. Baierl war schon jeweils zweimal Trainer beim SSV Ulm 1846 Fußball und beim FC Memmingen, dazu sportlicher Leiter in Ulm. Auf den ersten Blick ist also der TSV Neu-Ulm für ihn ein Karriereknick. Doch an dieser Stelle widerspricht der 47-Jährige vehement.

„Ich sehe meine Tätigkeit nicht unter Karriere-Gesichtspunkten“, stellt Baierl klar: „Ich schaue, was für mich persönlich passt. Dazu gehören der Aufwand, meine persönliche Lebenssituation und natürlich der Verein. Das Bild vom TSV Neu-Ulm und von den Menschen, die dort tätig sind, war vom ersten Moment an überaus positiv. Ich habe das starke Gefühl, dass man hier an einem Strang zieht und dass man sich aufeinander verlassen kann.“ Baierl wohnt in Elchingen, er arbeitet als Lehrer an der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule in Ulm, er hat selbst zwei schulpflichtige Kinder und auch seine Frau ist voll berufstätig. Beim TSV Neu-Ulm kann er sich weiterhin auf die Unterstützung von Cem Staiger verlassen, der Co-Trainer bleibt.

