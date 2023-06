Tiefenbach/Elchingen

SV Tiefenbach und SV Oberelchingen haben die Bezirksliga noch im Blick

Trainer Christoph Schregle hat mit der Mannschaft des SV Tiefenbach den Aufstieg in die Bezirksliga noch im Blick. Aber dazu müssen zwei Siege her, zuerst einer gegen den TSV Bermaringen. Foto: Horst Hörger

Plus Der SV Tiefenbach und der SV Oberelchingen wurden auf der Zielgeraden der Saison noch abgefangen. Jetzt gibt es im Kampf um den Aufstieg Zusatzschichten.

Die Zusatzschichten hätten sie sich gerne erspart beim SV Tiefenbach und beim SV Oberelchingen. Lange Zeit sah es ja auch danach aus, als würden beide Mannschaften direkt und ohne den Umweg über die Relegation den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga schaffen. Aber auf der Zielgeraden der Saison wurden sie noch überholt.

Tiefenbach verspielte die Meisterschaft in der Kreisliga A Iller im Prinzip innerhalb von drei Tagen am Pfingstwochenende: zuerst am Samstag eine 1:2-Niederlage in Regglisweiler, dann am Montag ein 1:3 daheim gegen den FV Weißenhorn. Der Titelrivale Kettershausen-Bebenhausen holte anschließend in den verbleibenden zwei Spielen die vier Punkte, die er zur Meisterschaft noch gebraucht hatte. Weil Belohnungen für Erfolge legitim sind, machen allerlei Gerüchte die Runde, wer nun wem größere Mengen an Bier dafür versprochen hat, dass er Kettershausen oder Tiefenbach schlägt. Das hat letztlich keine Rolle mehr gespielt. Die Mannschaft aus dem Unterallgäu marschiert direkt in die Bezirksliga, die Schützlinge des Tiefenbacher Trainers Christoph Schregle nehmen das Projekt direkter Wiederaufstieg nun eben über die Relegation in Angriff.

