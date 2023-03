Streitthema in der Region: Ist der geplante B16-Ausbau noch zeitgemäß?

Plus Für die einen kann der Ausbau der B16 nicht schnell genug gehen, für die anderen ist das Vorhaben kompletter Humbug. Dazwischen steht MdB Reinhard Brandl im Fadenkreuz.

Am Ende des Abends ist Reinhard Brandl sichtlich erschöpft. Als Befürworter des B16-Ausbaus hat der CSU-Bundestagsabgeordnete einen schweren Stand bei jenen, die das Vorhaben rigoros ablehnen oder zumindest sehr kritisch sehen. Und es waren nicht wenige, die am Mittwochabend auf Einladung der Bürgerinitiativen in die Sportgaststätte nach Zuchering gekommen waren. In Manching, Zuchering, Winden und Weichering haben sich Menschen zusammengetan, die den geplanten Ausbau stoppen wollen. Gut 300 Mitstreiter dürften es am Mittwoch gewesen sein, die ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht haben. Als "Prellbock" musste Brandl herhalten, auch wenn die CSU derzeit in der Bundesregierung nichts zu sagen hat. Doch dass der Termin kein Vergnügen werden würde, war ihm schon im Vorfeld klar.

Tags zuvor sah das noch ganz anders aus. Für die Industrie- und Handelskammern ( IHK) Oberbayern und Schwaben steht es außer Frage, dass der Ausbau der Bundesstraße als größte Querverbindung im südbayerischen Raum ein absolutes Muss für die Unternehmen ist. Bei einem Treffen in Burgheim am Dienstag waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass der Bund mit seinem Vorhaben, die B16 zwischen Günzburg und Ingolstadt durchgängig drei- bzw. vierspurig auszubauen, die richtige Entscheidung trifft.

Die Befürworter eines Ausbaus: Vertreter der Wirtschaft, der IHK und der Staatlichen Bauämter an der B16 bei Burgheim. Foto: Stefan Winterstetter

Unter den Befürwortern: MdB Ulrich Lange (CSU, Donau-Ries: "Für den Ausbau und mehr Tempo."), MdB Maximilian Funke Kaiser ( FDP, Augsburg und Nordschwaben: "Mit uns wird es mit der B16 vorangehen. Das Geld ist da.") und Reinhard Brandl (CSU, Neuburg-Schrobenhausen: "Was im Bundesverkehrswegeplan beschlossen ist, wird auch fortgeführt."). Einzig der SPD-Abgeordnete Christoph Schmid (Donau-Ries) gab sich zurückhaltend. "Man darf in den Diskussionen das 'Schutzgut' Mensch nicht vergessen. Auch Unternehmer können eine Belastung für die Bürger nicht wollen." Er legte aber auch nicht sein Veto ein, als in der Gesprächsrunde das klare politische Bekenntnis für den Ausbau über die Fraktionen hinweg zur Sprache kam.

Die Argumente der Wirtschaftsvertreter sind nicht neu. Die Straße diene als "letzte Meile auf der Nahversorgung", die auf anderem Wege nicht erreichbar sei. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren immer mehr Autos und Lastwagen auf der Straße unterwegs sein werden. Nach jüngsten Erhebungen ist die Rede von einer Zunahme des Verkehrs auf der B16 um 25 Prozent, der Schwerlastverkehr soll sogar um 54 Prozent steigen. "Eine gute Infrastruktur ist von existenzieller Bedeutung", sagte Franz Schabmüller als Sprecher des IHK-Forums der Region Ingolstadt und stellte die aus seiner Sicht wohl eher rhetorische Frage, ob in diesem Fall die Wirtschaftskraft oder das "persönliche Wohlbefinden" des "ein oder anderen Gegners" Vorrang habe.

IHK will einen zügigen Ausbau der B16 zwischen Neuburg und Manching

Mit dem Argument "gute Erreichbarkeit heißt Wohlstand und gute Wegzeiten heißt Lebensqualität" plädierte auch Arnold Fischer für einen B16-Ausbau. Der Unternehmer aus Burgheim, der Putzlappen für die Industrie herstellt, nahm die B2 als Vergleich, entlang derer sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt haben, die Arbeitsplätze und Geld in die Region bringen.

Inwiefern der heutige Zustand der Bundesstraße Probleme beim Warentransport verursacht - oder in Zukunft verursachen könnte -, wurde beim B16-Dialog der IHK nicht erklärt. Stattdessen kam immer wieder zur Sprache, wie "unentspannt" das Fahren sei, wenn man mangels sicherer Überholmöglichkeiten kilometerlang hinter einem Lkw herschleichen müsse. Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe, kennt dies zu genüge: Seit mehr als 20 Jahren pendelt er von seinem Heimatort Höchstätt im Landkreis Dillingen nach Neuburg - 110 Kilometer am Tag. Seine Forderung deckt sich mit denen anderer Unternehmen: Ausbau der B16, und zwar so zügig wie möglich.

Gegner formieren sich entlang der B16: Veranstaltung in Zuchering

So zügig wie möglich wollen auch die Gegner eine Entscheidung herbeiführen - und zwar gegen den Ausbau. Es geht nicht um Kompromisse oder "kleinere Lösungen". Nein, die Bürgerinitiativen und ihre Unterstützer wollen, dass der Bund das Vorhaben komplett streicht. Ein Straßenausbau, egal ob an der B16 oder anderswo, sei nicht mehr zeitgemäß und widerspreche den Bestrebungen des Klimaschutzes. Stattdessen müssten Geld und Energie in alternative Verkehrskonzepte gesteckt werden, etwa in den Schienenverkehr oder den ÖPNV. Nach dem Motto "Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten" würde eine Schnellstraße überregionalen Verkehr anziehen. Ganz abgesehen vom Flächenverbrauch, den eine vierstreifige Fahrbahn mit sich bringt. In dieser Hinsicht pfeifen die Gegner auch auf das Zugeständnis, auf die normalerweise notwendigen Seitenstreifen zu verzichten. Denn durch die geplanten Ein- und Ausfädelspuren, durch die es kein Linksabbiegen mehr gebe, würde die Flächenersparnis quasi zunichte gemacht.

Volles Haus in Zuchering: Gut 300 Gegner und Kritiker des B16-Ausbau haben sich am Mittwoch ausgetauscht. Sie wollen lieber, dass über alternative Verkehrskonzepte nachgedacht wird. Foto: Claudia Stegmann

Von der BI Weichering und der BI Paketzentrum kritisierten Stefan Appel und Hans-Jürgen Steinherr die veraltete Datengrundlage und die ihrer Meinung nach "schön gerechnete" Kosten-Nutzen-Analyse. Der mit dem zusätzlichen Verkehr einhergehende Lärm könne durch Schutzwände und -wälle nur teilweise abgedämpft werden - sofern aufgrund der notwendigen Grenzwerte überhaupt welche gebaut würden. Kreisobmann Martin Wendl sieht mit dem Ausbau wieder Fläche für die Landwirtschaft verloren, und Naturschützer Günter Krell fürchtet um Flora und Fauna. Dass der Bund Naturschutz gegen den Ausbau gerichtlich vorgehen wird, steht jetzt schon fest. Es ist anzunehmen, dass es bei dieser einen Klage nicht bleiben wird. Ein möglicher Baubeginn dürfte nach Einschätzung von Brandl deshalb noch mindestens 15 Jahre dauern.

Reinhard Brandl verspricht Tempolimit, sollte die B16 ausgebaut werden

Sollte der vierspurige Ausbau kommen, dann verspricht Reinhard Brandl ein Tempolimit. "Sie können mich beim Wort nehmen." Bislang ist geplant, dass auf der ausgebauten Bundesstraße ohne Geschwindigkeitslimit gefahren werden darf, weshalb immer wieder die Rede von einer "Autobahn" ist. Ob er bis dahin noch Einfluss auf die Bundesregierung nehmen kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Allein mit dieser Zusicherung konnte er deshalb nicht bei den Zuhörenden punkten. Auch sein Hinweis, dass der Bund parallel zu den B16-Plänen 27 Millionen Euro für den ÖPNV im Raum Ingolstadt investiert, verhallte im allgemeinen Verkehrsentwicklungsfrust.

Einen leichteren Stand beim Publikum in Zuchering hatte dagegen MdB Andreas Mehltretter von der SPD (Freising). Der vierspurige Ausbau der B16 sei seiner Meinung nach nicht zielführend und notwendig. "Das Ausmaß der Verkehrszunahme rechtfertigt das Ausmaß des Ausbaus nicht", sagte er und zielte damit wohl auf einen dreispurigen Kompromiss ab. Dass den im Saal aber niemand möchte, stand nach der dreistündigen Veranstaltung außer Frage.