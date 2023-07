Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

So attraktiv ist der Kreis Neuburg-Schrobenhausen für Unternehmer

Laut Umfrage der IHK sind die befragten Unternehmer aus dem Landkreis mit der Anbindung an die überregionalen Straßen zufrieden - was Kritiker des geplanten B16-Ausbaus auf den Plan ruft.

Plus Nach einer IHK-Umfrage bewerten Unternehmer aus dem Landkreis den Wirtschaftsstandort Neuburg-Schrobenhausen mit einer guten Zwei. Ein Ergebnis sorgt allerdings für Irritation.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ein guter Standort für Unternehmer? Dieser Frage geht die IHK München und Oberbayern in regelmäßigen Abständen mit einer groß angelegten Umfrage nach, die zuletzt im März dieses Jahres durchgeführt wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Oberbayernweit sind vier von fünf Unternehmen alles in allem mit den Rahmenbedingungen zufrieden und vergeben eine glatte Zwei. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fällt das Fazit nur unwesentlich schlechter aus: Hier bewerten die Befragten die Standortfaktoren mit der Gesamtnote 2,1 - und damit sogar um 0,2 Prozentpunkte besser als 2019. In der Region 10 bildet Neuburg-Schrobenhausen dennoch das Schlusslicht: Sowohl Eichstätt (2,0) als auch Ingolstadt (1,9) und Pfaffenhofen (1,9) haben - wenngleich mit kleinem Abstand - bessere Werte.

Für Christian Krömer, Spielwarenhändler aus Schrobenhausen und Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses in Neuburg-Schrobenhausen, ist dies der Beweis, dass zwischen Rennertshofen und Gachenbach aus Wirtschaftssicht vieles passt. 176 Betriebe haben im Landkreis an der Befragung teilgenommen - von insgesamt rund 6400 Unternehmen, angefangen von vielen Solo-Selbstständigen bis hin zur Aktiengesellschaft. Damit haben weniger als drei Prozent aller Geschäftsinhaber ihre Meinung abgegeben. Die IHK spricht dennoch von einem repräsentativen Ergebnis, denn diejenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, würden die Unternehmensstruktur im Landkreis widerspiegeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen