Kreisklasse Neuburg: Der TSV Burgheim grüßt von der Tabellenspitze

Plus Während der TSV Burgheim beim FC Ehekirchen II mit 3:0 gewinnt, stolpert der bisherige „Primus“ der Kreisklasse Neuburg, SG Münster/Holzheim, bei der TSG Untermaxfeld.

Der TSV Burgheim hat die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisklasse Neuburg erobert. Während die Grimm-Truppe ihre Partie in Ehekirchen souverän mit 3:0 gewann, musste sich der bisherige Primus SG Münster/Holzheim bei der TSG Untermaxfeld mit 0:2 geschlagen geben. Im Tabellenkeller überraschte die SG Feldheim/ Genderkingen mit einem 3:2-Erfolg beim SC Ried.

Nach dem Wiederbeginn versuchte Ehekirchen, weiterhin nach vorne zu spielen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Steiner schoss aus 20 Metern knapp vorbei – ebenso wie Louis Gschwendner. Die fehlende Effizienz wurde jedoch sofort bestraft. Und so machte es auf der Gegenseite Markus Schiele besser und drosch das Spielgerät aus 16 Metern zum 3:0 ein. Der FCE spielte weiter nach vorne und scheiterte kurz vor Ende der Partie wieder knapp durch Gschwender. Am Ende gewann der TSV Burgheim verdient. (mb)