Fußball-Nachlese: Die „Kanoniere“ der SpVgg Joshofen-Bergheim

In Torlaune: Anton Mayer (links) und Baptist Böhm (rechts) konnten mit der SpVgg Joshofen einen 6:0-Sieg im Derby beim FC Rennertshofen (am Boden Keeper Manuel Fieger) bejubeln. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim ballert sich in Rennertshofen zu einem 6:0-Derbysieg. Während der VfR Neuburg wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist, hat der SV Klingsmoos seinen Sieg teuer erkauft.

Wie gewonnen, so zerronnen: Unter diesem Motto liefen die vergangenen beiden Wochen für den Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg ab. Nach den beiden Siegen beim SC Bubesheim (1:0) und FC Günzburg (3:2) schien es, als könnten die Lila-Weißen das Abstiegsgespenst vertreiben, bevor es sich der heimischen Sparkassen-Arena noch weiter nähert. Doch Pustekuchen. Durch die 1:3-Niederlage beim TSV Wertingen ist die Situation weiter angespannt beziehungsweise hat sich sogar wieder verschlechtert. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz ist wieder auf zwei Pünktchen zusammengeschmolzen.

„Die Geschichte zur Partie in Wertingen ist schnell erzählt: Wenn man in der ersten Halbzeit sieben oder acht Totalausfälle hat, wird es schwierig, in der Bezirksliga ein Spiel zu gewinnen“, sagt VfR-Trainer Alexander Egen. Die logische Konsequenz: Seine Truppe lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 0:2 im Hintertreffen. „Wir hatten beim Stand von 0:0 zwar auch eine richtig gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite hätten wir jedoch nach den ersten 45 Minuten auch deutlich höher hinten liegen können“, so Egen.

