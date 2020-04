07:10 Uhr

Stadel brennt: Rund 100 Tiere müssen gerettet werden

Am Donnerstagmorgen ist ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wengenhausen ausgebrochen.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich zahlreiche Schafe und Schweine.

Ein Stadel hat am Donnerstag, gegen 4.30 Uhr, in Wengenhausen (Marktoffingen) gebrannt. Laut Polizeibericht wurde das Feuer gegen 4.30 Uhr über den Notruf gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Stadel bereits im Vollbrand. Die darin untergebrachten Tiere - rund 100 Schweine und mehrere Schafe sowie andere Kleintiere - konnten rechtzeitig gerettet und in anderen Ställen außerhalb untergebracht werden. Menschen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Wallerstein, Baldingen, Nördlingen, Marktoffingen, Birkhausen, Utzwingen, Munzingen, Minderoffingen, Maihingen und Ehringen mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Am Donnerstagmorgen ist ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wengenhausen ausgebrochen. Bild: Dieter Mack

Die Kripo Dillingen hat unmittelbar nach den Löscharbeiten, nachdem der Brandort betreten werden konnte, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die größte Brandzehrung stellten die Ermittler dabei an einem unmittelbar an dem Gebäude geparkten Pkw fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hat das Feuer dann wohl auf die Stallung übergegriffen (in der sich auch eine Hackschnitzelanlage befindet) und aufgrund der Sogwirkung den Dachstuhl in Brand gesetzt. Das Hackschnitzellager selbst wurde nur oberflächlich von dem Feuer erfasst und stellte die Brandbekämpfer vor keine größeren Probleme.

Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von 400.000 Euro bewegen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme könnte möglicherweise ein technischer Defekt an dem geparkten Auto brandursächlich gewesen sein, die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Zur Klärung der genauen Brandursache wird ein externer Gutachter eingeschaltet, der die Brandermittler der Kripo Dillingen dabei unterstützt.

Großbrand in Wengenhausen

Während der Löscharbeiten musste die B 25 kurzfristig gesperrt werden, da die im Stall untergebrachten Schafe möglicherweise in Richtung Straße gelaufen waren. Nachdem alle Tiere vollzählig verladen waren, konnte auch die Verkehrswarnung wieder aufgehoben werden, berichtet die Polizei weiter.

