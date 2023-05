Fußball

22:00 Uhr

Bezirksliga: Für Maihingen ist der Zug so gut wie abgefahren

Plus Nach dem 1:2 gegen Horgau bleiben Maihingen nur theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Nördlingens Zweite kann nicht an jüngste Erfolge anknüpfen.

Von Manuel Ostermeyer, Jonas Heiß

Mit nur 13 Mann hat der TSV Nördlingen II schon am Samstag seine Bezirksliga-Partie in Neuburg gespielt und mit 0:3 verloren. Die wohl letzte Chance des FC Maihingen auf den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga ist mit dem 1:2 gegen den FC Horgau so gut wie dahin. Während der Nördlinger Abstieg feststeht, kann der FC Maihingen maximal noch mit dem SC Bubesheim auf dem Relegationsplatz gleichziehen. Der direkte Vergleich fällt Unentschieden aus, aber Bubesheim hat das um Längen bessere Torverhältnis.

Bezirksliga Schwaben Nord: Horgau nimmt Maihingen letzte Hoffnungen

FC Maihingen – FC Horgau 1:2 (0:1). – Der FC Maihingen kassiert einmal mehr eine unglückliche Heimniederlage, denn aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hätte die Elf aus dem Ries mindestens ein Unentschieden verdient gehabt.

Bereits nach zwei Minuten gab es Elfmeter für die Gäste, als Louis Taglieber seinen Gegenspieler vermeintlich nur kurz am Trikot zog, allerdings foulte er mit seinem Fuß, sodass der Schiedsrichter nur auf den Punkt zeigen konnte. Torwart Fischer hielt den Versuch von Philipp Mayer, aber ein paar Sekunden später entschied der Referee erneut auf Elfmeter (5.). Dominik Göck kam einen Schritt zu spät und traf seinen Gegenspieler anstatt den Ball. Diesmal durfte Valentin Blochum ran und dieser versenkte sicher.

