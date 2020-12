vor 31 Min.

"Querdenken"-Organisator muss wegen Corona beatmet werden

Rund eine Woche nach der "Querdenken"-Demo in Leipzig kommt einer der Organisatoren ins Krankenhaus. Er hat Corona und muss auf der Intensivstation behandelt werden.

Sie kamen zu Tausenden, missachteten die Abstandsregeln, viele von ihnen trugen keine Maske. Die Teilnehmerzahl lag weit über den erlaubten 16.000. Es gab Schlägereien. Böller, Raketen und Rauchtöpfe wurden gezündet. Gegenstände flogen auf die Polizei. Die Demonstration der "Querdenker" am 7. November in Leipzig endete im Chaos.

Nach der Demonstration der Stuttgarter Initiative „Querdenken“ kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei. Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nun wurde bekannt: Einer der Mitorganisatoren der Leipziger "Querdenken"-Demonstration wurde offenbar rund eine Woche nach der Veranstaltung mit Corona in eine Leipziger Klinik eingeliefert, wo er später auf der Intensivstation künstlich beatmet werden musste. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung. Sie beruft sich dabei auf Aussagen des Direktors der Leipziger Uniklinik, Christoph Josten. „Einer der bekannten Querdenker, der in Leipzig demonstriert hat, wurde acht Tage später intubiert“, sagte Josten demnach am Freitagnachmittag auf der sächsischen Landespressekonferenz. Laut Leipziger Volkszeitung bestätigten zwei weitere unabhängige Quellen die Aussagen des Klinik-Direktors.

Mitorganisator der "Querdenken"-Demo in Leipzig landet auf Intensivstation

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verbreitete die Meldung auf Twitter. Das Verhalten der "Querdenken"-Demonstranten bezeichnete er in seinem Tweet als "selbstgerecht" und "einfach unentschuldbar". Außerdem forderte Lauterbach, die Organisation zu überwachen. In Baden-Württemberg ist dies bereits der Fall. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet als erstes in Deutschland die Bewegung Querdenken 711. Damit ist die Bewegung in Stuttgart gemeint, die jedoch auch weitere Ableger im Land hat, wie beispielsweise in Ulm.

Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle ( CSU), hatte sich am Mittwoch für eine Beobachtung der "Querdenken"-Bewegung im Freistaat durch den Verfassungsschutz ausgesprochen und wandte sich in einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Verfassungsschutz hat "Querdenken"-Szene im Blick

Dem Bayerischen Verfassungsschutz zufolge sei die "Querdenken"-Bewegung im Freistaat sehr heterogen und ein "Sammelbecken von Personen, die aus verschiedensten Gründen Coronaschutzmaßnahmen ablehnen", sagte ein Sprecher. Die Spannweite reiche von "Bürgern, die auf die Bedeutung ihrer Freiheiten hinweisen wollen, über Impfgegner, Esoteriker, generelle Staatsskeptiker bis hin zu Verschwörungstheoretikern".

Der Verfassungsschutz in Bayern habe die Szene und das Versammlungsgeschehen der Bewegung "genau im Blick", beobachte die Bewegung bisher aber nicht als Ganzes.

"Querdenken"-Demo in Dresden untersagt

Obwohl sich das Coronavirus in Sachsen mit voller Wucht ausbreitet, wollten Anhänger der "Querdenken-Bewegung" an diesem Samstag in Dresden gegen die Corona-Politik demonstrieren. Dies wurde nun aber gerichtlich verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden entschied auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen in der Nacht zum Samstag entsprechend.

Wie das Oberverwaltungsgericht am frühen Samstagmorgen mitteilte, überwiegt das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen war vor gut einem Monat in die Kritik geraten, als es das Verbot einer "Querdenken"-Demo in der Leipziger Innenstadt am 7. November wieder umwarf.

Anfang November demonstrieren Anhänger der "Querdenken"-Bewegung in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Bild: Sebastian Kahnert, dpa

Die Stadt Dresden sah mit der Demonstration die öffentliche Sicherheit gefährdet und befürchtete einen Massenauflauf. Zur Begründung führten die Behörden aus, dass bei vergangenen Demonstrationen der "Querdenker" weder Abstandsgebote noch die Maskenpflicht eingehalten wurden. Die Richter folgten dieser Argumentation. Die Gefahrenprognose der Landeshauptstadt sei nicht zu beanstanden.

Die Polizei bereitet sich ungeachtet von Gerichtsentscheidungen auf einen Großeinsatz vor. Sie rechnet mit dem Erscheinen zahlreicher Hooligans und Rechtsextremisten. Die rechte Szene hatte die Demonstration in den sozialen Medien beworben. Aber auch gewaltbereite Linksextremisten könnten nach Dresden kommen, hieß es. (AZ/dpa)

