Dschungelcamp 2023 gestern am 25. Januar: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2023? Gestern am 25. Januar 2023 musste der fünfte Promi IBES verlassen. Hier erfahren Sie, wen es getroffen hat.

So langsam lichtet sich das Feld der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Fünf Promis sind nun raus, sieben können sich weiter Hoffnung auf den Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) machen. Hier erfahren Sie, wer gestern rausgeflogen ist.

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 25. Januar 2023?

Cecilia Asoro hätte fast schon vor zwei Tagen gehen müssen: Damals erhielt sie die wenigsten Anrufe, doch zur Überraschung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer musste dann doch niemand das Camp verlassen. Auch einen Tag später traf es Cecilia dann nicht, stattdessen musste Jana URKRAFT Pallaske gehen.

Doch nun ist endgültig Schluss: Cecilia Asoro erhielt am Mittwoch, 25. Januar 2023, die wenigsten Anrufe und ist damit raus aus dem Dschungelcamp 2023.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Cecilia Asoro ist der fünfte Promi, der bei IBES 2023 rausgeflogen ist. Zuerst traf es Verena Kerth und danach Markus Mörl, Tessa Bergmeier und Jana Pallaske. Hier noch einmal die rausgeflogenen Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Cecilia Asoro

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 weiter?

Nach Tag 13 hat das Dschungelcamp nur noch sieben Bewohner. Hier eine Übersicht über die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten, die in den weiteren Sendeterminen vom Dschungelcamp 2023 um den Sieg kämpfen werden:

Claudia Effenberg

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Papis Loveday

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Der noch amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovic hat übrigens zwei Favoriten bei IBES 2023: Cosimo Citiolo und Djamila Rowe.

Dschungelcamp 2023 gestern: Was ist noch bei IBES an Tag 13 passiert?

Was hat Tag 13 im Dschungelcamp 2023 noch gebracht? Bei der Dschungelprüfung holte Jolina Mennen fünf von achten Sternen. Bei "Jaulwurf" musste sie dafür durch ein Tunnelsystem krabbeln, in dem es tierische Bewohner gab. Dabei war es so dunkel, dass sie nichts sehen konnte.

Außerdem kam das Bolo-Gate beim Dschungelcamp auf den Tisch: Claudia Effenberg hatte die Geschichte erfunden, dass sie und Djamila Rowe bei einer Prüfung vor die Wahl gestellt wurden: das erspielte Essen für alle Kandidaten mitnehmen oder zu zweit eine leckere Bolognese bekommen. Es war als Antwort auf die Entscheidung von Cosimo Citiolo und Gigi Birofio gedacht, tatsächlich lieber eine Pizza zu essen als die erspielten Eier für alle mitzunehmen.

Dass Claudia Effenberg angeblich auf die Bolognese verzichtet hatte, brachte ihr viel Lob von den anderen Kandidaten ein. Doch an Tag 13 flog auf, dass es dieses Angebot nie gab. Claudia verteidigte sich: "Wir wollten einfach nur einen Gag machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht!". Die anderen Kandidaten waren aber gar nicht begeistert. "Witzig ist was anderes", sagte Gigi. Und auch Papis Loveday zeigte sich enttäuscht, dass die Lüge so lange nicht aufgelöst wurde. (sge)