Macht jetzt Österreich die Grenze dicht? Politik

Der Kompromiss in der Union weckt Misstrauen in Wien – und in der SPD.

Welche Risiken und Nebenwirkungen der Asylkompromiss hat, zeigt sich schon am Tag nach der Einigung zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz – in der Flüchtlingspolitik eigentlich ein Verbündeter der CSU – stellt am Dienstag unmissverständlich klar: „Wenn Deutschland nationale Maßnahmen ergreift, werden auch wir uns schützen müssen.“ Macht Österreich den Brenner dicht? Auszuschließen ist das nicht mehr, selbst wenn niemand Interesse daran hat. Auch die SPD reagiert misstrauisch auf die Vereinbarungen der Unionsschwestern.

Hat die zerstrittene Union das Problem also gar nicht gelöst, sondern nur an die SPD beziehungsweise den Nachbarn Österreich abgeschoben? CSU-Generalsekretär Markus Blume weist das zurück. „Der Vorwurf ist falsch. Wir haben zum einen erreicht, dass es in ganz Europa eine Asylwende gibt. Und zum anderen ergreifen wir jetzt im Rahmen der Beschlüsse des EU-Gipfels die notwendigen nationalen Maßnahmen, um die Sekundärmigration, das heißt die unkontrollierte Einreise, in Zukunft wirksam zu verhindern“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Was den Koalitionspartner in der Bundesregierung angeht, macht er sich keine Sorgen. „Ich gehe davon aus, dass das auch die Zustimmung der SPD finden wird.“

Martin Schulz: "Ein paar Durchgeknallte"

Und was ist mit Österreich? Bundesinnenminister Seehofer kündigt an, „kurzfristig“ nach Wien zu reisen, um Unklarheiten zu beseitigen. Das Treffen mit Kurz soll am Donnerstag stattfinden. Blume betont, mit dem österreichischen Bundeskanzler „haben die Abstimmungsgespräche bereits begonnen“. Doch die Regierung in Wien macht deutlich, dass sie nicht gerade euphorisch über die Entwicklung in Deutschland ist. Die Vorstellung, dass die CDU und CSU an der bayerisch-österreichischen Grenze Transitzentren für Flüchtlinge einrichten wollen, weckt Erklärungsbedarf. „Wir erwarten eine klare Regierungslinie“, sagt Kurz. Dazu gehöre auch die Position der SPD.

Deren früherer Chef Martin Schulz will sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Es könne nicht sein, „dass sich da ein paar Durchgeknallte wochenlang gegenseitig öffentlich beschimpfen, beleidigen“ und die SPD dann innerhalb von 24 Stunden entscheiden solle, wie sie mit dem Ergebnis umgeht. Vor allem um den Namen „Transitzentrum“ wird heftig gestritten. 2016 hatte die SPD solche Transitzentren als „Massenlager“ bezeichnet und strikt abgelehnt. Der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, betont, diesmal handle es sich „um einen ganz anderen Sachverhalt und einen wesentlich beschränkteren Personenkreis“. Er ist überzeugt, dass die beschlossenen Maßnahmen wirken: „Viele werden sich erst gar nicht mehr auf den Weg machen.“

Horst Seehofer: "Des is scho wieder Geschichte"

Zumindest Seehofer, der mit seiner Rücktrittsankündigung nicht nur seine eigene Partei, sondern das ganze Land in Atem gehalten hat, scheint mit sich im Reinen zu sein. „Des is scho wieder Geschichte“, sagt er am Rande der Fraktionssitzung von CDU und CSU.

