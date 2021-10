So läuft der Auftakt der Sondierungsgespräche für die Ampel-Koalition ab

Bittere Enttäuschungen hat Olaf Scholz im Berliner „City Cube“ schon erlebt. Jetzt will er von dort aus in Kanzleramt.

Schon kurz nach Sonnenaufgang trifft Gastgeber Olaf Scholz am „City Cube“ ein, in dem er einige Stunden später den Grundstein für seine Kanzlerschaft legen will. Schelmisch lächelnd, im Anzug ohne Krawatte, schlendert er zum Eingang der futuristische Messehalle im Berliner Westen. Der 63-Jährige kennt den Ort, nicht immer war es ein guter für ihn. Die SPD hat mehrere Parteitage hier gehalten, vor vier Jahren wurde Scholz im City Cube mit absolut enttäuschenden 59,2 Prozent zu einem der Stellvertreter des damaligen Parteichefs Martin Schulz gewählt. 2019 wurde an gleicher Stelle nicht er, sondern das linke Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Parteispitze gerufen.

Doch jetzt betritt Scholz das streng rechteckige Gebäude im Schatten des Funkturms als Wahlsieger und mit den besten Chancen, die nächste Bundesregierung anzuführen. Keine weitere Große Koalition seiner SPD mit der Union will er schmieden, sondern ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP. Doch die müssen erst einmal überzeugt werden. Weiterhin werden die beiden kleineren Parteien ja auch von CDU-Chef Armin Laschet umworben. Mit einem Jamaika-Bündnis lockt der Wahl-Zweite, der in den eigenen Reihen immer stärker in die Kritik gerät. Doch der Vorteil liegt klar bei Scholz und seinen fünf Mitverhandlern, darunter Parteichef Walter-Borjans. Der gibt sich optimistisch, als er am City-Cube eintrifft: „Ich gehe mit großer Zuversicht in die Gespräche.“

FDP und Grüne hatten die SPD als ersten Gesprächspartner gewählt

Ähnlich äußern sich die anderen Teilnehmer der Vorsondierungen, die im Laufe der folgenden Stunden eintrudeln. FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Parteichefin kommen erst kurz vor dem Auftakt der Runde um 11 Uhr. Nach Zweier-Gesprächen zwischen allen Beteiligten hatten sich Grüne und FDP für Ampel-Sondierungen ausgesprochen, ohne aber Jamaika gänzlich auszuschließen. Während draußen die Oktobersonne strahlt, geht es im City Cube – nicht im großen, 5000 Menschen fassenden Hauptsaal, sondern in einem nüchternen Konferenzraum – um die künftige Regierung. Sechs Sozialdemokraten empfangen die jeweils zehnköpfigen Sondierungsteams von Grünen und FDP. Während der sechsstündigen Gespräche wird viel Kaffee getrunken, das ist aber schon das Einzige, was aus dem Umfeld der Teilnehmer nach draußen dringt. Über den Inhalt der Gespräche ist strengstes Stillschweigen vereinbart und offenbar halten sich auch alle daran. Aus Gesprächen zwischen Union mit Grünen und FDP dagegen waren Informationen an Medien gedrungen, das hatte für heftige Irritationen gesorgt.

Schon vor dem Treffen zeichnet sich einmal mehr ab, welche großen inhaltlichen Hürden es für ein Dreierbündnis zwischen SPD, Grünen und FDP, das auf Bundesebene ein Novum wäre, zu überwinden gilt. Für die Grünen setzt Parteichef Robert Habeck am Morgen den Ton. Im ZDF sagt er: „Wenn diese Regierung es nicht schafft, Deutschland auf den Klimaschutzpfad von Paris zu bringen, dann hat sie ihre geschichtliche Aufgabe verfehlt und deswegen können wir dann auch nicht mitmachen dabei.“ Mit FDP und SPD gebe es viele ungelöste Probleme, gleichzeitig aber auch Möglichkeiten, Brücken zu schlagen.

Die Ampel-Parteien haben klare Bedingungen für eine Koalition genannt

Einen der strittigen Punkte, die Habeck meint, benennt FDP-Generalsekretär Volker Wissing klar: Steuererhöhungen dürfe es nicht geben. „Wir werden an dieser Stelle nicht nachgeben“, kündigt er an. „Wir haben das vor der Wahl gesagt und wir sagen auch jetzt, dass wir dabei bleiben.“ SPD und Grüne wollen dagegen die reichsten Bundesbürger stärker belasten. Ablehnend steht die FDP auch der von SPD und Grünen versprochenen Einführung eines Mindestlohns von zwölf Euro gegenüber. Doch die Sozialdemokraten wollten vor Beginn der Dreier-Vorsondierungen keine roten Linien ziehen. Für Generalsekretär Lars Klingbeil ist das wichtigste Ziel des Auftaktgesprächs, dass weitere Gespräche folgen. „Wenn das die Entscheidung ist, dass es weitergeht, dann muss es jetzt sehr zügig zu wirklichen Sondierungen kommen“, sagt er.

