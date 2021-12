Erste Regierungserklärung: Scholz ruft zum Impfen und Boostern auf

Kanzler Olaf Scholz spricht in seiner ersten Regierungserklärung vor allem über Corona. Zur angeblichen Impfstofflücke äußert er sich jedoch nicht.

Er habe sich, wurde aus dem Umfeld von Olaf Scholz berichtet, akribisch und über mehrere Tage hinweg auf diesen Anlass vorbereitet. Das aus einem guten Grund. Die erste Regierungserklärung eines neuen Kanzlers wird im In- und Ausland besonders aufmerksam verfolgt. Doch alle gute Vorbereitung kann, von der aktuellen Entwicklung überholt, gar zunichte gemacht werden. Als Scholz am Mittwochmorgen um kurz nach neun Uhr ans Rednerpult des Bundestages trat, schwebte über ihm eine schlechte Nachricht, die sein Gesundheitsminister und SPD-Parteikollege Karl Lauterbach aufgebracht hatte: Angeblich reicht der Impfstoff in Deutschland nicht für die ehrgeizigen Impfpläne der Ampel aus. Dass Scholz darauf mit keinem Wort einging, überschattete seine erste Regierungserklärung.

Das Corona-Thema stellte Scholz an den Beginn seiner Rede. Der Kanzler rief alle Bürgerinnen und Bürger zum Impfen und Boostern auf. Die Latte hatte er bereits vorher schon hoch gelegt, und er blieb auch in seiner Regierungserklärung dabei. 30 Millionen Dosen sollen bis Jahresende verimpft werden. „Wenn wir mit aller Kraft weitermachen, werden wir die 30 Millionen bis Ende des Jahres auch schaffen“, sagte Scholz und appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, jetzt mitzuziehen. Denn „dann sind wir Ende des Monats diesen entscheidenden Schritt auch vorangekommen“, erklärte der SPD-Politiker. „Wir werden weiter impfen und noch mehr boostern, um die weitere Verbreitung des Virus zu stoppen“, sagte Scholz. Wie das gehen soll, wenn es tatsächlich vorerst nicht genug Impfstoff gibt, ließ er offen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gebe es keine roten Linien

Im Kampf gegen die Pandemie werde die Ampel-Koalition „alles tun, was notwendig ist. Es gibt da für die Bundesregierung keine rote Linie“, kündigte der Kanzler an. Die Regierung werde nicht ruhen, „bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben“. Scholz zeigte in diesem Zusammenhang Verständnis für den Unmut derer, die doppelt oder dreifach geimpft seien, darüber, dass es immer noch Beschränkungen gebe. Sie hätten alles getan, was im Kampf gegen das Virus nötig sei. „Ihnen allen danke ich im Namen der gesamten Bundesregierung von Herzen“, sagte Scholz.

Scholz ging auch auf die andere Seite ein. Da werde die Wirklichkeit geleugnet, es gebe absurde Verschwörungstheorien und Gewalt. Eine „kleine extremistische Minderheit“ habe sich von Gesellschaft, Staat und Gemeinwesen abgewandt. Dies sei aber nur eine „winzige Minderheit“. Die Bundesregierung jedoch sei die Regierung der „überwältigenden Mehrheit“ derer, die sich hätten impfen lassen.

Mit bemerkenswerten Worten dankte Scholz seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU). Sie habe klug, stets uneitel und ohne Allüren regiert, sie habe „alles nur Mögliche getan, um die Staffelübergabe an ihren Nachfolger“ reibungslos zu gestalten.

Scholz kündigt "Politik des Respekts" an

Scholz kündigte eine „ Politik des Respekts“ an und bezog das unter anderem auf Menschen mit Migrationshintergrund. „Wir sprechen hier von fast einem Viertel der Bevölkerung. Sie haben Anspruch auf volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in unserem Land“, sagte der Regierungschef und ergänzte: „Wir müssen ein noch besseres Integrationsland werden. Dafür fühle ich mich verantwortlich.“

Im weiteren Verlauf seiner Rede referierte der Kanzler ein wenig langatmig vor allem den Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen.