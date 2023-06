Söder hetzt auf Demo gegen Ampel – und wird selbst ausgebuht

Die 115% der EU sind auch mit einer Kombination von Brennwert-Gastherme und einer Split-Klima fürs Heizen in der Übergangszeit sowie einer Brauchwasserwärmepumpe zur Warmwasserbereitung in Reichweite.



Kommt am Ende halt auf die genaue textliche Ausgestaltung an.



Das ist übrigens auch der Grund, warum die Bürger zu recht immer unzufriedener und aggressiver werden. Die Politik zieht sich vielfach auf Worthülsen zurück und überlässt die tatsächliche Ausgestaltung ein paar wenigen Worten im Gesetzestext, die den Inhalt maßgeblich verändern.



Würde BK Scholz sagen, dass ab 2024 bei Neuinstallation Warmwasser im Wohnbereich nur noch per Wärmepumpe erzeugt werden darf, wäre alles klar. Damit könnte man auch die mittägliche Spitze der PV-Stromerzeugung abfangen, die in wenigen Jahren droht.



Man könnte sich solche Geräte ansehen und es wäre Ruhe:



https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/ratgeber/brauchwasserwaermepumpe.html



Die meisten Grünen kennen so etwas nicht. Da plappert man nur die teuren Lösungen der eigenen Funktionäre nach.



Für eine offene Diskussion muss man in Bayern CSU oder FW wählen.

