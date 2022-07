Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Kein Gas kommt mehr durch Nord Stream 1. Wegen geplanter Wartungsarbeiten musste die Gaszufuhr aus Russland gestoppt werden. Doch was passiert, wenn der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn in ein paar Tagen nicht wieder aufdreht? Die unterschiedlichen Positionen in der Politik beleuchtet unser Autor Bernhard Junginger.

Der Tag: Der Iran will nach US-Informationen Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Drohnen unterstützen. "Unsere Informationen zeigen, dass die iranische Regierung sich darauf vorbereitet, schnell mehrere Hundert unbemannte Luftfahrzeuge bereitzustellen, darunter auch solche, die Waffen transportieren können", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Diese Luftfahrzeuge werden oft als Drohnen bezeichnet, an ihnen sollen durch den Iran Russen ausgebildet werden. Nach Erkenntnissen der USA sollen die Trainings Mitte Juli beginnen. Die iranische Regierung dementiert diese Informationen, offiziell gibt sich die Regierung neutral. Es ist aber bekannt, dass Teheran Sympathien für Russland hegt und eng mit dem Land verbunden ist. Wladimir Putin will am Dienstag, 19. Juli, in den Iran reisen, um dort den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan zu treffen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Ukrainerinnen und Ukrainer werden durch Russland weiter unter Druck gesetzt. Mit einem sogenannten Ukas können sich die Frauen und Männer vereinfacht nach Russland einbürgern lassen. Diese Einbürgerung geschieht aber nicht unbedingt auf freiwilliger Basis. In den besetzten Gebieten der Ukraine braucht jeder einen russischen Pass, um an die Rente oder andere soziale Leistungen zu kommen. Daher werden diese Papiere gezwungenermaßen beantragt. Durch diesen Schritt kann Russland sich weiterhin als Schutzmacht seiner Bürgerinnen und Bürger präsentieren.

Die Region: Zuerst kam die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und die Inflation: All das hat in der deutschen Wirtschaft Spuren hinterlassen. Im Raum Augsburg wurden im ersten Halbjahr 2022 204 private Insolvenzanträge gestellt. Dieser Wert liegt trotz der erschwerten Bedingungen unter dem der Vorjahre, Autor Jan Kandzora erklärt die möglichen Ursachen.

Wie hält es die evangelische Kirche mit dem Krieg in der Ukraine und den deutschen Waffenlieferungen? Um diese und weitere Fragen wird es gehen, wenn der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Montag, 18. Juli, zu Gast ist bei "Augsburger Allgemeine Live".

Landesbischof Bedford-Strohm zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live"

Die Speicher sind weniger gefüllt, die LNG-Terminals entstehen an den Küsten. Mangelt es Deutschland an Gas, könnte es gerade in Bayern schwierig werden.

Geht Bayern das Gas in der Energiekrise schneller aus als dem Norden?

