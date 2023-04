Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wer sich auf Youtube bewegt, dem ist der Name Christian Freuding vielleicht schon mal begegnet. Denn der 52-jährige General der Bundeswehr erläutert dort den Krieg gegen die Ukraine. Und seine Videos sind erfolgreich. Eigentlich leitet er das Lagezentrum Ukraine im Verteidigungsministerium und koordiniert dort unter anderem die Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun kommt eine neue Aufgabe hinzu. Verteidigungsminister Boris Pistorius macht ihn zum Leiter des Planungsstabs im Verteidigungsministerium – eine Schlüsselposition im Ministerium. Mein Kollege Simon Kaminsiki hat zusammengetragen, was es über den Oberpfälzer Freuding zu wissen gibt.

Der Tag: In Russland ist heute der prominente Kreml-Gegner Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt worden. Der Oppositionelle hatte immer wieder den Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf kritisiert – und wurde nun verurteilt. Seine Strafe ist in Russland die höchste, die bisher gegen einen Oppositionellen verhängt wurde. Die EU kritisierte das Urteil scharf. Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, sagte: "Die ungeheuerlich harte Gerichtsentscheidung zeigt einmal mehr, dass die Justiz politisch missbraucht wird, um Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger und alle Stimmen, die sich gegen den unrechtmäßigen russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine aussprechen, unter Druck zu setzen."

Das Statistische Bundesamt hat analysiert, um wie viel sich die Strom- und Gaspreise im zweiten Halbjahr 2022 gestiegen sind. Dabei hat sich gezeigt, dass die Gaspreise sich um durchschnittlich 16,2 Prozent auf 9,34 Cent pro Kilowattstunde gestiegen sind. Der Strompreis erhöhte sich weniger stark: Er stieg um 4,4 Prozent auf durchschnittliche 34,96 Cent pro Kilowattstunde.

Die Lage: Vor über einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem wird immer wieder gefragt, wie viele Menschenleben der Krieg schon gefordert hat. Doch belastbare Zahlen zu den Opfern des Krieges zu finden, ist gar nicht so leicht. Nun sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow zu den Verlusten auf ukrainischer Seite: "Ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist." Dort waren in etwa 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Das hat mein Kollege Lukas von Hoyer zum Anlass genommen, um zu versuchen, aufzuschlüsseln, wie viele Menschen schon beim Krieg in der Ukraine gestorben sind.

Tweet des Tages: Auch der Deutsche Justizminister Marco Buschmann hat sich zur Verurteilung des Kreml-Kritikers Kara-Mursa geäußert. Auf Twitter schrieb er:

(mit dpa)

