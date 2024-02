Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

„Fragt nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragt euch selbst, warum Putin noch immer in der Lage ist, ihn weiterzuführen.“ Seit sich die Ukraine gegen Russland verteidigt, hat ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wieder mit schrecklichen Nachrichten, Krisen und Rückschlägen umgehen müssen – auch weil die dauerhafte Unterstützung für sein Land immer wieder infrage gestellt wird. Trotz allem haben ihn Chefredakteur Peter Müller und Redakteur Stefan Küpper auf der Münchner Sicherheitskonferenz als kämpferisch erlebt – und als einen, der weiter eindringlich vor der Gefahr Russlands für die ganze Welt warnt. Was er bei der Sicherheitskonferenz auch mit Blick auf Donald Trump zu sagen hat und wie andere auf seine Worte reagieren, lesen Sie hier.

Der Tag:

Der ukrainische Präsident Selenskyj ging in München auch auf eine aktuelle Entwicklung ein: Die ukrainische Armee zieht sich aus Awdijiwka zurück und überlässt die lange umkämpfte Stadt Russland. Laut Selenskyj handelt es sich dabei um eine professionelle Entscheidung, Russland habe damit aber nichts gewonnen.

Am Tag nach Bekanntwerden des Todes von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist sein Tod von seinem Team bestätigt worden. Noch immer ist aber unklar, wo sich sein Leichnam befindet oder woran Nawalny gestorben ist. Menschenrechtsorganisationen und auch Nawalnys Mitarbeitende gehen davon aus, dass der Kämpfer gegen Korruption gezielt getötet wurde. Obwohl sie Repressionen befürchten müssen, haben Menschen in Russland um den Oppositionellen getrauert, wobei es zu Festnahmen kam. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz trat Nawalnys Frau Julija Nawalnaja auf die Bühne. Sie sagte zu den versammelten Staats- und Regierungschefs: "Ich möchte, dass die ganze Welt aufsteht und gegen dieses Böse kämpft."

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage:

Ist Deutschland kriegstüchtig? Muss es das werden – und wenn ja: Bis wann? Diese Fragen werden heftig diskutiert. Antworten suchen Stefan Küpper und Stefan Stahl in ihrem Artikel.

Johannes Hahn ist seit 2019 EU-Haushaltskommissar. Der Österreicher spricht im Interview mit Peter Müller und Michael Pohl über Krisen in Europa und sagt: "Nichts ist mehr undenkbar."

Die Region:

In Augsburg leben aktuell rund 8500 Geflüchtete, etwa 4200 von ihnen kommen aus der Ukraine. Sie haben ihren Platz im Augsburger Alltag gefunden. Allerdings sind es mehr geflüchtete Menschen als noch vor einigen Jahren. Wie wirkt sich das auf die Stadt aus, zum Beispiel beim Thema Wohnen oder Kita-Plätzen?

In Augsburg leben immer mehr Geflüchtete: Wie wirkt sich das aus?

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenn die Sicherheitskonferenz nach München ruft, dirigiert Christoph Heusgen das Konzert der Mächtigen. Wer ist dieser Mann?

Der Diplomat: Christoph Heusgen leitet die Sicherheitskonferenz

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren. Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.