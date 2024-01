Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Frage, ob Deutschland der Ukraine moderne Kampfpanzer zur Verfügung stellen solle, beherrschte vor einem Jahr die politischen Debatten in Deutschland. Im März lieferte die Bundesregierung nach langem Zögern dann 18 Leopard-2-Panzer aus dem Bestand der Bundeswehr. Aktuell ist nur noch eine "sehr geringe Zahl" der Kampfpanzer im Einsatz – darauf wies der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer hin. Zu Teilen wurden die Panzer in Gefechten beschädigt, teils gebe es aber auch erheblichen technischen Verschleiß durch den Fahr- und Schießbetrieb.

Schäfer forderte von den Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann deshalb schnellere Schritte, um die Panzer wieder einsatzbereit zu machen. Die Reparatur dauere unter anderem deshalb sehr lange, da es nach Auskunft der Reparaturwerkstatt der Industrie in Litauen an geeigneten Ersatzteilen mangele. Schäfer hatte gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Weihnachten die Werkstatt in Litauen besucht.

Auch Reparaturversuche durch die ukrainische Armee hätten zu weiteren Schäden an den Panzern geführt. Es sei zu prüfen, inwiefern dies durch eine bessere Schulung der Mechaniker oder durch die Bereitstellung von Anleitungen verhindert werden könne, oder ob gleich eine Instandsetzung in der Ukraine möglich sei.

Der Tag: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Morgen erneut Ziel eines schweren russischen Raketenangriffs geworden. Dabei habe Russland mehrere Hyperschallraketen des Typs Kinschal eingesetzt, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. In der Millionenstadt waren nach Berichten von Einwohnern laute Explosionen zu hören. In mehreren Stadtteilen gebe es Stromausfälle, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram.

Bei den jüngsten Wellen schwerer russischer Luftangriffe sind in der Ukraine mindestens vier Menschen getötet worden. "Mein Beileid den Angehörigen und Nahestehenden", schreibt Präsident Selenskyj bei Telegram. Zudem seien mehr als 90 Menschen verletzt worden. Mehr als 500 Rettungskräfte seien im Einsatz. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte die russische Armee insgesamt 99 Raketen und Marschflugkörper verschiedener Typen ein. Davon seien 72 Geschosse abgefangen worden, darunter alle zehn Hyperschallraketen des Typs Kinschal.

Bei einem der russischen Luftangriffe ist ein Geschoss nach Angaben ziviler Behörden versehentlich in einem russischen Dorf im Grenzgebiet Woronesch eingeschlagen. Dadurch seien nach ersten Angaben sieben Gehöfte beschädigt worden, schreibt der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, auf Telegram. Verletzte gebe es nicht.

Die Lage: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen davor gewarnt, vor Russland Schwäche zu zeigen. Denn sollte die Ukraine diesen Krieg gegen Russland verlieren, werde Kremlchef Wladimir Putin den Krieg näher an den Westen herantragen. "Putin erkennt Schwäche wie ein Tier, denn er ist ein Tier", sagt Selenskyj in einem Interview des britischen Magazins The Economist. Wenn er Blut wittere, werde Putin stark. "Und er wird auch alle zum Abendessen fressen, samt eurer EU, Nato, Freiheit und Demokratie."



Selenskyj sah aktuell keinen gangbaren Weg zu einem Frieden. Er selbst erkenne auf russischer Seite "keine fundamentalen Schritte" dorthin. Stattdessen gebe es von russischer Seite nur ständige Luftangriffe. "Ich erkenne nur die Schritte eines terroristischen Staats." Russland sende höchstens vermeintliche Friedenssignale aus, wenn die Arsenale leergeschossen seien. Doch nach einer Atempause gehe es wieder "mit aller Gewalt" weiter.

Bild des Tages:

Foto: Alex Babenko, AP/dpa

Ein ukrainischer Feuerwehrmann trägt einen Mann aus einem beschädigten Wohnhaus nach einem russischen Raketenangriff.

(mit dpa)

