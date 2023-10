Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Staaten der Europäischen Union werden die Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin mit Waffen- und Munitionslieferungen unterstützen. In einer gestern verabschiedeten Erklärung der Regierungschefs heißt es, die Europäische Union werde der Ukraine "so lange wie nötig entschiedene finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe leisten". Das schließt auch die Lieferung zusätzlicher Stromgeneratoren und mobiler Heizstationen ein sowie stärkere Anstrengungen zur Zwangsbeteiligung Russlands an der Beseitigung von Kriegsschäden. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) sagte zudem, dass der derzeitige Fokus auf den Gaza-Krieg nichts an der Unterstützung der Ukraine verändern werde. Es gab aber auch Widerstand innerhalb des Staatenbundes. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und der neue slowakische Regierungschef Robert Fico wandten sich gegen weitere Hilfen.

Der Tag: Viktor Orban ist auch einer der Politiker, die regelmäßig die vermeintliche diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs hervorheben. Dabei übersieht er geflissentlich, dass Wladimir Putin derzeit zu keinen Verhandlungen bereit ist. Wie kann es zu einem Frieden in der Ukraine kommen? Darüber beraten am Wochenende auf Einladung von Kiew Top-Diplomaten und nationale Sicherheitsberater aus 65 Staaten auf Malta. Zentrales Thema soll dabei der von der ukrainischen Regierung vorgelegte Zehn-Punkte-Plan sein. Dieser beinhaltet unter anderem den Rückzug der russischen Invasionstruppen aus der gesamten Ukraine, auch aus den von Russland annektierten und kontrollierten Gebieten. Vertreter aus 65 Staaten sind nach Malta gekommen – Russland war nicht eingeladen und kritisiert das Treffen als "offen anti-russische Veranstaltung". Auch Russlands Verbündeter China bleibt dem Treffen fern.

Bild des Tages:

Foto: Bram Janssen, AP/dpa





Ein Straßenverkäufer in Kiew bereitet vor dem Freitagsgebet vor einer Moschee Essen zu.

Die Lage: Währenddessen laufen die Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hat die russische Armee in der ostukrainischen Stadt Awdijiwka schwere Verluste erlitten – wahrscheinlich einige der bislang höchsten Verlustraten im Jahr 2023. Aber auch die ukrainische Seite ist nach neuerlichen Angriffen auf zahlreiche Städte schwer getroffen worden. In der südlich gelegenen Großstadt Cherson sind offiziellen ukrainischen Angaben zufolge sieben Zivilisten bei russischen Luftschlägen verletzt worden, drei Frauen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

