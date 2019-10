vor 2 Min.

Ein Gewinn für die Gesellschaft

Der Jahresabschluss des US-Car-Treffens „Wheels on Sunday“ als soziales Engagement

Von Uwe Bolten

Wie an mehreren Sonntagen während der Sommerzeit erfüllte der satte Klang von Fahrzeugen aus US-amerikanischen Autoschmieden das Untermeitinger Industriegebiet. Die American Car Friends Augsburg (ACFA) hatten wieder zum „Wheels on Sunday“ in das Four Corners an der Siemensstraße geladen, diesmal zur „Charity-Edition“. Dabei standen die Spendenübergaben an den Verein niemALS aufgeben aus Schwabmünchen, die Augsburger Tafel sowie die Kartei der Not im Mittelpunkt.

„Wir wollen raus aus der Ecke der Hubraumprotzer und deutlich machen, dass wir uns mit sozialen Aktionen in die Gemeinschaft einbringen“, betonte der Vereinsvorsitzende Harm Ritter. Die Summe von insgesamt 2250 Euro kam durch das Hufeisenwerfen des Autoclubs auf der „Americana“, durch Sponsoren wie Kultcars Merching, Schaar Customs Mehring, Autohaus Steppe Horgau, California-Import Friedberg, Whiskysalon & Spirits Augsburg sowie dem Four Corners Untermeitingen zusammen. Die Schwabmünchner Formation Arizona Outlaws, die ohne Gage mit Countrymusik der Veranstaltung amerikanisches Flair gab, stiftete die Spenden aus dem Gitarrenkoffer ebenfalls. Die Summe wurde in gleichen Teilen zu 750 Euro an die Organisationen übergeben.

Etwas vage war für Ritter die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge, liefen doch gleichzeitig die „Fuggerstadt-Classic“ in Augsburg und das Oldtimer-Treffen anlässlich des Schwabmünchner Michaeli-Marktes. Seine Sorgen waren unbegründet, es wurden über 80 US-Cars registriert. Von Baujahren aus den 1930ern bis heute waren viele Fahrzeuge mit Chrom und Blech nach Untermeitingen angefahren. Das Spätsommerwetter lockte mehrere Hundert Gäste, der Biergarten füllte sich rasch. Die Wirtsleute Marianne Theil und Bill Wallace boten amerikanische Grillspezialitäten an, die regen Absatz fanden.

„Es ist uns wichtig, dass die Erkrankung der Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit tritt. Es besteht ein hoher Bedarf an Forschung, um Maßnahmen gegen diese, derzeit noch tödlich verlaufende Krankheit zu entwickeln und den Patienten eine Perspektive zu geben“, sagte Nina Königs, Vorsitzende von niemALS aufgeben. Gleichzeitig forderte sie die Autoclub-Chefs Harm Ritter und Stellvertreter Tom Zänker zur Teilnahme an der „ALS-Pepper-Challenge“ auf. Mit starrer Mine verzehrten sie die Chili-Schoten und nominierten ihre Favoriten zur Teilnahme.

„Die Wohlstandsgesellschaft hat nicht nur Gewinner, es gibt genügend Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, sagte dankbar Fritz Schmidt, Vorsitzender der Augsburger Tafel, die mehr als 5000 Bedürftige aus der Fuggerstadt mit Lebensmitteln, die sonst verworfen werden würden, unterstützt.

„Es war der gelungene Abschluss eines genialen Jahres. Wir haben uns im Verein große Ziele gesetzt, ich bin stolz auf die Mitglieder und Unterstützer. So haben wir der Pflege und Aufmerksamkeit der amerikanischen Kultur, insbesondere in Augsburg, neue Akzente geben können“, fasste Ritter die Veranstaltungsreihe zusammen, nachdem der mit dem Four Corners die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe für das nächste Jahr verabredet hatte.

