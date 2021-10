Langerringer Härtetest gegen den Tabellenführer

Plus Der TSV Dinkelscherben prüft die Köbler-Truppe und Lagerlechfeld den Aufsteiger TSV Königsbrunn im Südderby. Können der FC Königsbrunn und TSV Schwabmünchen II daheim punkten?

Vor dem zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga Augsburg liegen die beiden Spielvereinigungen aus Langerringen und Lagerlechfeld wieder gleichauf mit je 14 Punkten auf den Plätzen sieben und acht. Drei Punkte dahinter folgt der FC Königsbrunn, der aber auch ein Spiel weniger hat, da die Wertung der vom FC Haunstetten abgesagten Partie noch aussteht. Somit befinden sich die drei erfolgreichsten Vereine aus dem südlichen Landkreis in der Verfolgerrolle hinter der Spitzengruppe. Den Sprung dorthin haben sowohl die Langerringer als auch der FC Königsbrunn durch Auswärtsniederlagen am vergangenen Spieltag verpasst. Dagegen konnte die SpVgg Lagerlechfeld durch einen Auswärtssieg beim Tabellendritten TSV Göggingen den Anschluss wieder herstellen.