Wohin nur mit den Kindern?

Schwabmünchen behilft sich in der Kita-Not mit Übergangslösungen: Zwei weitere Gruppen kommen in der Grundschule unter, eine im Schwabegger Kindergarten.

Von Christian Kruppe

Es ist ein Problem, dass nahezu alle Kommunen im Landkreis betrifft: fehlende Betreuungsplätze in den Kindergärten. In Mickhausen wird der Kindergarten erweitert, ebenso in Großaitingen, Langenneufnach und Scherstetten. In Bobingen wird ebenfalls gebaut und seit Kurzem sind die ärgsten Sorgen beseitigt, wenn auch nur durch die Einrichtung von Notgruppen. Diesen Weg geht nun auch Schwabmünchen.

Kita-Gruppen werden ausgelagert

Zu den bereits bestehenden zwei Gruppen des Christophorus-Kindergartens, die in die Grundschule ausgelagert sind, kommen nun weitere Kinder in das Schulgebäude. Den Planungen zufolge sind zwei weitere Gruppen vorgesehen, die theoretisch 50 Kinder aufnehmen können. „Diese Zahl wird aber nicht erreicht werden“, prognostiziert Bürgermeister Lorenz Müller. Grund dafür ist der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Doch auch diese sollen aufgenommen werden, müssen dann aber doppelt gezählt werden. Zudem sollen die beiden neuen Gruppen mit den bestehenden organisatorisch in eine eigene Kindertagesstätte zusammengeführt werden. Die Stadt ist bereits dabei, die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. 200000 Euro können dafür ausgegeben werden. Das wurde bereits Anfang Mai beschlossen. Damit ist auch die bislang favorisierte Variante mit Containern vom Tisch. Hauptgrund dafür ist der Umstand, dass die Umsetzung in der Grundschule deutlich günstiger und schneller ist.

Mit einer weiteren Behelfsgruppe, die in Schwabegg entstehen soll, schafft Schwabmünchen somit bis zu 75 Plätze (das entspricht aber nicht 75 Kindern, da Kinder unter drei Jahren doppelt gezählt werden). Ob nun alle benötigt werden, ist aber unklar. „Wir haben eine Liste von 60 Kindern, die bislang keinen Platz haben“, erläutert Bürgermeister Lorenz Müller. Deren Eltern wurden angeschrieben, um den Bedarf nochmals abzufragen. „Bislang haben sich aber nur fünf zurückgemeldet“, stellt Müller überrascht fest.

Bürgermeister sieht "interne Unstimmigkeiten"

Derweil scheint sich aber ein anderes Problem anzubahnen. Die neue Kindertagesstätte in der Grundschule soll den Garten des benachbarten St.-Michael-Kindergartens mitnutzen. Der ist gut 3000 Quadratmeter groß und sollte für alle genug Platz bieten. Das sehen auch Bürgermeister Müller und der Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen – somit Vertreter des Kindergartenträgers – so. Weh stellte im Stadtrat dar, dass dies kein Problem sei. Oder doch?

Gegenüber unserer Zeitung spricht Bürgermeister Lorenz Müller von „internen Unstimmigkeiten“. Diese gilt es zu lösen. Das soll demnächst bei einem Termin geschehen. „Eigentlich sollte das kein Problem sein“, befindet der Bürgermeister, „und wenn jemand befürchtet, die Spielgeräte werden zu knapp, dann kaufen wir welche, daran soll es nicht scheitern“, ergänzt er. Aber auch die Eltern sind mit der doppelten Gartenbelegung nicht glücklich. Carolin Bahlinger, eine der Mütter, die auf einen Platz warten, stellt klar: „Der Garten ist toll, doch es fehlt an Spielgeräten für Zweijährige.“ Sie und viele andere Eltern bevorzugen einen anderen Plan: Die Gruppen in der Grundschule bekommen einen eigenen Garten, denn das Grundstück dazu wäre vorhanden.

Eltern rufen nach mehr Platz

Viele der Eltern bezweifeln auch, ob die Maßnahmen der Stadt ausreichend sind. „Mit den Bauten in Schwabegg und am Christophorus- Kindergarten wird gerade einmal der aktuelle Bedarf erfüllt. Da muss noch mehr kommen“, lautet die Forderung eines Vaters. Damit die Pläne der Stadt auch umgesetzt werden können, muss eine weitere Voraussetzung erfüllt sein: Es braucht genügend Personal.

Teilweise sei dies schon vorhanden, die noch offenen Stellen sind bereits ausgeschrieben. Sind diese Voraussetzungen alle erfüllt, stellt das Landratsamt eine Betriebserlaubnis in Aussicht – jedoch nur bis Ende Juni 2022. Bis dahin müssen die geplanten Erweiterungen an den Schwabmünchner Kindergärten fertiggestellt sein.

Da sieht es in Schwabegg schon ganz gut aus. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte die Krumbacher Architektin Birgit Dreier das Konzept für den Don-Bosco-Kindergarten in Schwabegg vor. Dieser soll so erweitert werden, dass dort statt bislang zwei Kindergartengruppen künftig drei Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht werden können. Dann gibt es in Schwabegg 87 Betreuungsplätze, bisher waren es 50. Zudem soll der Christophorus-Kindergarten im Südwesten Schwabmünchens erweitert werden. Hier stecken die Planungen allerdings noch in den Kinderschuhen, werden aber weiter vorangetrieben. Dazu hat die Stadt nun zweieinhalb Jahre Zeit.

