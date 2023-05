Nach dem Ersten kommt der Zweite zu Türkgücü

SV Türkgücü Königsbrunn erwartet den Allgäuer Toto-Pokalsieger und Tabellenzweiten SV Egg an der Günz. Die Personalprobleme werden kaum besser

Nach der knappen Derbyniederlage beim Bezirksliga-Tabellenführer TSV Bobingen kommt auf die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn gleich der nächste hochkarätige Gegner zu. Der Landesligaabsteiger SV Egg an der Günz steht auf dem zweiten Tabellenplatz mit nur zwei Punkten Rückstand zum TSV Bobingen. Die Unterallgäuer haben also das Ziel Wiederaufstieg noch fest im Auge. Ob da der SV Türkgücü dem freundschaftlich verbundenen Bobinger Lokalrivalen Schützenhilfe leisten kann, ist aufgrund der akuten Personalnot wegen vieler Verletzungen zumindest fraglich. Andererseits haben die Königsbrunner mit dem jeweils „letzten Aufgebot“ bis zur letzten Minute in Bobingen ein 1:1 gehalten und eine Woche zuvor den Tabellenvierten SpVgg Kaufbeuren besiegt.

Der Gegner aus Egg hat eine turbulente und torreiche Woche hinter sich. Im Freitagsspiel am vergangenen Spieltag gab es ein 5:5 auf eigenem Platz gegen den TSV Haunstetten. Dabei hatte das Team von Trainer Karlheinz Schabel nach 72 Minuten noch mit 5:2 geführt. Doch in den letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit konnten die Haunstetter noch ausgleichen. Am 1. Mai stand für den SV Egg das Totopokal-Finale im Kreis Allgäu gegen den Ligakonkurrenten FC Oberstdorf an. Und da ging es nach dem Endstand von 1:1 ins Elfmeterschießen mit glücklichem Ende. Nachdem jedes Team einmal verschossen hatte, gab der sechste Elfer den Ausschlag. Während Jonas Walter für den SV Egg traf, verschoss der Oberstdorfer Joichiro Shibata und so stand es 6:5 nach Elfmeterschießen. Somit kommt der frischgebackene Kreispokalsieger des Allgäus mit einem Erfolgserlebnis nach Königsbrunn.

Viele Ausfälle bei Türkgücü Königsbrunn

Trainer Helmut „Bobby“ Riedl muss wohl wieder auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen, um eine Auswechselbank zustande zu bringen. Denn Kerem Cakin fällt nach seinem Muskelfaserriss im Spiel gegen Bobingen definitiv aus und auch Kapitän Burak Tok kann auf keinen Fall spielen. Zudem ist Sem Michel beruflich verhindert. Entlastung und Verstärkung kommen aber durch die Rückkehr von Haris Keranovic, Özgün Kaplan und Ebrima Sanyang. So hofft Riedl auf eine ähnlich starke Leistung wie in der zweiten Halbzeit in Bobingen, mit etwas glücklicherem Ausgang. Ein Punktgewinn oder noch besser ein Heimsieg wäre zur Absicherung des neunten Tabellenplatzes sehr hilfreich. Das Hinspiel im Oktober verloren die Königsbrunner mit 2:4.

Die Partie findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Florian Schatz.