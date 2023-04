In der Kreisliga beginnen die Fernduelle

Die direkten Spitzenderbys sind weitgehend vorbei. Nun richtet sich der Blick der Konkurrenten um die Spitzenplätze vermehrt auf die anderen Plätze.

Mit dem 26. Spieltag beginnt der Endspurt um die Meisterschaft und den Abstieg in der Fußball-Kreisliga. Nach den heißen Derbywochen der drei Spitzenteams aus dem südlichen Landkreis kommen nun fünf Spieltage im Fernduell zwischen dem Tabellenführer SpVgg Langerringen, dem Tabellenzweiten SpVgg Lagerlechfeld und dem FC Königsbrunn auf Platz vier. Allen dreien droht aber die Gefahr aus dem Norden in Form des TSV Zusmarshausen. Die Kicker von der Autobahn haben nur drei Punkte weniger als die Langerringer und sind punktgleich mit Lagerlechfeld. Ihr Vorteil ist, dass sie noch fünf Spiele vor sich haben, während die beiden Spielvereinigungen noch einmal spielfrei sind. Wenn die Zusmarshauser alle ihre Spiele gewinnen, wären sie mit Langerringen punktgleich. Vorausgesetzt, dass Langerringen auch alles gewinnt, würde aber der direkte Vergleich den Ausschlag für die SpVgg geben. Denn das Team von Trainer Andreas Holzmann hat in Zusmarshausen mit 3:1 gewonnen, und das Rückspiel endete 2:2. Noch mehr als Langerringen müssen die SpVgg Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn auf einen Ausrutscher der Zusmarshauser hoffen.

Die Königsbrunner konnten schon am Donnerstag im Nachholspiel gegen die SpVgg Westheim den Sieben-Punkte-Rückstand auf Zusmarshausen verkürzen (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Am Sonntag hat der FC spielfrei, aber es steht ja noch die wegen Gewitter abgebrochene Partie in Neusäß an und am letzten Spieltag kommt der TSV Zusmarshausen nach Königsbrunn.

Langerringen und Lagerlechfeld wollen Position behaupten

Für Langerringen und Lagerlechfeld gilt es nach dem Derby, in Heimspielen ihre Positionen zu behaupten. Die Langerringer empfangen die auf dem Abstiegsplatz 14 stehende SpVgg Westheim. Gegen die Kobelkicker haben sie das Hinspiel schon zweimal mit 4:0 gewonnen. Im Oktober wurde das Spiel wegen Pfützen auf dem Platz bei diesem Stand abgebrochen, und das Wiederholungsspiel nach der Winterpause endete mit dem gleichen Ergebnis. Da sollte der Tabellenführer im Heimspiel nichts anbrennen lassen, aber Gegner aus der Abstiegszone waren schon oft Stolpersteine für die Langerringer.

Die SpVgg Lagerlechfeld bekommt es nach der knappen Derbyniederlage mit einem in der Tabelle höher angesiedelten Gegner zu tun. Der TSV Neusäß steht mit 35 Punkten auf dem fünften Platz. Das Team von Spielertrainer Serkan Demharter hat zwar keine Aufstiegsambitionen mehr, ist aber seit fünf Spielen ungeschlagen. Allerdings gab es dabei vier Unentschieden, und so stand es auch beim Spielabbruch gegen den FC Königsbrunn. Für Lagerlechfeld ist ein Heimsieg Pflicht, um die Chancen auf den zweiten Tabellenplatz zu wahren.

Nach unten ans Tabellenende sind die Augen beim ASV Hiltenfingen und dem TSV Königsbrunn gerichtet. Die Hiltenfinger hoffen auf den ersten Heimsieg seit November gegen den SV Ottmarshausen. Nach der enttäuschenden Niederlage bei der Augsburger Viktoria will das Team von Trainer David Bulik endlich den Heimfluch beenden. Der Gegner aus Ottmarshausen ist aber nicht von Pappe. Der Neuling hat sich mit 30 Punkten und Platz acht den Klassenerhalt schon so gut wie gesichert. Zuletzt gab es einen 6:1-Sieg gegen den FC Stätzling II. Die Hiltenfinger wollen sich auch für die 2:7-Hinspielniederlage revanchieren und hoffen auf Schützenhilfe durch Langerringen gegen den Abstiegskonkurrenten Westheim.

Der TSV Königsbrunn steht zwar um zwei Punkte besser da als die Hiltenfinger, aber nach zwei unglücklichen Niederlagen wäre zumindest ein Punktgewinn beim TSV Pfersee dringend nötig. Die Pferseer stehen auf Platz sieben im Niemandsland der Tabelle und haben zuletzt in Zusmarshausen 0:3 verloren. Da könnte für Spielertrainer Stefan Sailer und seine Mannen doch etwas drin sein. Im Hinspiel haben sie auch ein 1:1-Unentschieden gegen Pfersee erreicht.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende:

ASV Hiltenfingen – SV Ottmarshausen (Samstag, 14 Uhr)

– SV (Samstag, 14 Uhr) SpVgg Langerringen – SpVgg Westheim

– SpVgg SpVgg Lagerlechfeld – TSV Neusäß

– TSV Pfersee – TSV Königsbrunn (alle Sonntag, 15 Uhr)

Der FC Königsbrunn hat spielfrei.