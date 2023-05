Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle schossen abends vom Himmel

Das Gewitter am Freitagabend brachte nicht nur Blitz und Donner. Große Hagelkörner schlugen wie Geschosse im südlichen Landkreis Augsburg ein.

Bis zu drei Zentimeter und teilweise größer waren die Hagelkörner, die am Freitagabend in Teilen des Augsburger Lands wie Geschosse einschlugen. Die Schäden sind noch unklar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Tischtennisgroße Hagelkörner kamen am Freitagabend in Teilen der Region vom Himmel.

Der Deutsche Wetterdienst hatte Stunden zuvor vor starkem Gewitter gewarnt. Es könne auch zu kleinkörnigem Hagel kommen, hatte es geheißen. Was dann zwischen 18 und 20 Uhr an manchen Orten vom Himmel kam, war etwas anders. Zum Teil schossen tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. Zum Teil verwandelte sich die grüne Landschaft innerhalb von Minuten in eine weiße Winterlandschaft. Viele Glasscheiben an Gewächshäusern dürften den Beschuss nicht überstanden haben. Auch an Autos dürfte es Hagelschäden gegeben haben.

Der nördliche Landkreis blieb größtenteils verschont

Anscheinend zog das heftige Unwetter jedoch vor allem im südlichen Landkreis Augsburg durch - die Polizeiinspektionen in Gersthofen und Zusmarshausen meldeten keine wetterbedingten Einsätze in ihrem Gebiet. Die Wetterkarten zeigten, dass es im Raum Neusäß, Gersthofen und Meitingen so gut wie keinen Hagel gab.

Die Freiwillige Feuerwehr Westheim rückte am Abend aus, um einen umgestürzten Baum im Neusässer Stadtteil Westheim beiseite zu räumen.

Das Wetter bleibt weiterhin launisch

Laut Meteorologen gab es bereits am Freitagnachmittag erste Gewitter im Breisgau und Schwarzwald. An der Schweizer Grenze entwickelte sich eine erste Superzelle, ein besonders heftiges Gewitter. In der Folge wanderten die Gewitter nach Nordosten. Besonders stark war das Gewitter in der Schwäbischen Alb, wo es auch Überflutungen gab.

Lesen Sie dazu auch

Bis zu drei Zentimeter und teilweise größer waren die Hagelkörner, die am Freitagabend in Teilen des Augsburger Lands wie Geschosse einschlugen. Foto: Maximilian Czysz

In den kommenden Tagen sagen die Wetterexperten zwar frühlingshaft milde Temperaturen voraus. Das Wetter bleibt aber launisch mit regional weiteren Gewittern.