Landkreis Augsburg

Menkinger, Imhofia und Co.: Wie Faschingsvereine Corona trotzen wollen

Plus Faschingsumzüge und Sitzungen wurden bereits vor Wochen abgesagt. Was die Narren im Landkreis dennoch planen und wie es den Vereinen während der Pandemie ergeht.

Von Paula Binz

Zur fünften Jahreszeit ausgelassen und verkleidet durch Straßen und Kneipen zu ziehen, fällt auch heuer wieder ins Wasser. "Gerade in Corona-Zeiten fehlt das unbeschwerte Zusammenkommen, das Fasching auszeichnet, total", bedauert Monika Osterried, Vorsitzende des Faschingsvereins Imhofia in Untermeitingen. "Aber wir lassen uns die Heiterkeit nicht nehmen." Nicht unterkriegen lassen wollen sich auch die Narren des Faschingsverbands Under Oiner Kapp und die Menkinger Narren aus Schwabmünchen - die einen mit mehr, die anderen mit weniger Erfolg.

