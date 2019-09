vor 18 Min.

Punkteteilung im Derby

Kreisliga Königsbrunn trotzt Langerringen einen Punkt ab. Lagerlechfeld bleibt daheim weiter ungeschlagen

Von Hieronymus Schneider

Landkreis Der FC Horgau hat mit einem Heimsieg über den TSV Kriegshaber die SpVgg Langerringen vom ersten Platz verdrängt, aber noch stehen beide punktgleich oben. Lagerlechfeld hält sich tapfer, rutschte aber auf Platz sechs ab. Der TSV Schwabmünchen II enttäuschte dagegen auf der ganzen Linie.

FC Königsbrunn – SpVgg Langerringen 1:1 (1:0) - Mit diesem Ergebnis war der FC Königsbrunn wohl etwas zufriedener als die Langerringer. Die Gäste beherrschten die ersten 15 Minuten klar und schnürten den FCK regelrecht am Strafraum ein. Den gefährlichsten Torschuss von Mario Müller hielt Königsbrunns Torwart Tobias Maliske aber sicher. Nach etwa 20 Minuten setzte Manuel Salzmann mit einem Freistoß ein erstes Lebenszeichen der Platzherren, die gleich danach durch Sandro Boric und Denis Mehmedovic noch zwei Chancen vergaben. Besser machte es Marcel Akgül, der in der 26. Minute eine Passkombination mit dem Führungstreffer für den FCK abschloss. Langerringen verschaffte sich nach diesem Schock zwar wieder etwas Luft, kam aber erst nach Beginn der zweiten Halbzeit zum verdienten Ausgleich. Patrick Schorer ließ sich auch durch ein Foul nicht bremsen und nutzte den Vorteil eiskalt zum 1:1-Ausgleichstreffer aus. Der Tabellenführer hatte in der Folgezeit deutlich mehr vom Spiel und setzte den Gegner stark unter Druck, doch die Königsbrunner kamen durch Konter auch zu ihren Chancen. So musste der Gästekeeper Patrick Joder nach einem Flankenwechsel von Mehmedovic über Akgün auf Andreas Kapfenstein in höchster Not retten. Auf der Gegenseite rettete Torwart Maliske den Punkt durch eine beherzte Fußabwehr gegen den Langerringer Patrick Schorer und Simon Sedlmeir setzte den Nachschuss in der Schlussminute neben das Tor. Langerringens Trainer Klaus Köbler sprach nach dem Spiel von zwei verschenkten Punkten: „Wir haben 75 Minuten lang überlegen gespielt, waren aber nicht zielstrebig genug“. Johannes Georgs meinte: „Aufgrund der Chancenverteilung war es ein gerechtes Unentschieden. Wir sind froh, gegen den Tabellenführer einen Punkt geholt zu haben.“

Tore 1:0 Akgül (26.), 1:1 Schorer (53.) - Zuschauer 70.

SpVgg Lagerlechfeld – SpVgg Westheim 2:2 (1:0) - Mit diesem verdienten Unentschieden halten sich die Lechfelder weiterhin in der Spitzengruppe. Tobias Schäll brachte die Gelb-Schwarzen nach einem Zuspiel von Fabian Lutz bis zur Pause in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff erzielte aber der Westheimer Torjäger Marco Spengler den Ausgleich. Die gleichen Spieler sorgten durch verwandelte Foulelfmeter für das Endergebnis. Beide Strafstoßentscheidungen des Schiedsrichters Fabian Hegener waren grenzwertig, glichen sich aber letztlich aus. Die Schlussphase war von vielen Fouls geprägt und der auffälligste Lechfelder Tobias Schäll kassierte noch die Gelb-Rote Karte.

Tore 1:0 Schäll (35.), 1:1 Spengler (47.), 1:2 Spengler (64./Foulelfmeter), 2:2 Schäll (75./Foulelfmeter) - Gelb-Rot Schäll (85./Lagerlechfeld) - Zuschauer 75

TSV Schwabmünchen II – SSV Anhausen 0:5 (0:3) - Eine deftige Heimpleite gab es für die Schwabmünchner Reserve am Marktsonntag. Allzu leicht marschierten die Anhauser Stürmer durch die schwarz-weiße Abwehrreihe, die oft nicht konsequent klären konnte. Nach dem 0:1 durch Michael Duda war zwar noch ein Aufbäumen zu erkennen, aber Christoph Käsberger wurde von Martin Wenni beim Torschuss abgeblockt und und Moritz Liebacks Kopfball auf Flanke von Marco Villani ging übers Tor. Mit den beiden weiteren Gegentoren vor der Pause war die Partie aber so gut wie gelaufen. Die Anhauser verteidigten weiterhin konsequent und den TSV-Stürmern fiel nicht viel ein. Die Konter der Gäste waren weitaus gefährlicher und so fielen in der zweiten Halbzeit noch die Tore zum 0:5-Endstand.

Tore 0:1 Duda (20.), 0:2 Wieser (35.), 0:3 Wieser (43.), 0:4 Wieser (68.), 0:5 Duda (71.) - Zuschauer 60

