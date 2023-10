Die Ära Alfred Rotter geht zu Ende – neue Kreisjugendleitung tritt an

Nach 40 Jahren tritt der Kreisjugendleiter des Bayerischen Landessportverbands nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Nachfolge übernimmt sein bisheriger Stellvertreter.

Beim Kreisjugendtag des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) im Sportheim des FC Königsbrunn ging eine Ära zu Ende. Der Biberbacher Alfred Rotter gab das Amt des Kreisjugendleiters Augsburg-Land nach 40 Jahren an seinen bisherigen Stellvertreter Jürgen Strobel aus Schwabmünchen weiter.

Die Bayerische Sportjugend (BSJ) ist mit 11.700 Vereinen der größte Jugendverband in Bayern und als eigenständiger Teil des BLSV der Dachverband für alle Jugendlichen in den Sportvereinen. Die Ehrengäste Maximilian Wellner, Zweiter Bürgermeister von Königsbrunn, und Bobingens Bürgermeister Klaus Förster als Vertreter von Landrat Martin Sailer würdigten Rotters Arbeit für die Entwicklung der Jugendlichen.

Unzählige Lehrgänge und Freizeiten im Augsburger Land organisiert

Unzählige Übungsleiterlehrgänge, Kurse und Freizeiten hat er für die Vereinsmitglieder im Augsburger Land organisiert. „Die Gesellschaft braucht solche Ehrenamtlichen, damit die Jugend an Körper, Geist und sozialem Verhalten gefördert wird“, waren sich Wellner und Förster einig. Herta Rieder aus Untermeitingen wandte sich als stellvertretende Vorsitzende des BLSV-Kreises Augsburg-Land an die anwesenden Jugendlichen mit den Worten: „Das Ehrenamt steht und fällt mit euch in den Vereinen.“

Die Bezirksjugendleiterin Claudia Linke ergänzte: „Die Pandemie hängt uns noch nach, aber wir schauen jetzt nach vorne“, und appellierte an die jungen Sportlerinnen und Sportler, wenigstens zeitweise für ein paar Jahre eine Funktion in den Vereinen oder im BSJ auszuüben. „Es müssen ja nicht gleich 40 Jahre werden, die Zeiten solcher langjährigen Funktionäre sind wohl vorbei“, sagte sie im Hinblick auf Alfred Rotter und auch auf ihre eigene zu Ende gehende 24-jährige Tätigkeit im BSJ-Bezirk Schwaben. Die Wahl der neuen Kreisjugendleitung erfolgte einstimmig für vier Jahre. Der 52-jährige Jürgen Strobel vom TSV Schwabmünchen wird künftig von Oliver Stan als Stellvertreter unterstützt. Stan ist 46 Jahre alt und seit einigen Jahren Erster Vorsitzender des FC Königsbrunn. Er ist auch als Trainer und Schiedsrichter im Fußball-Jugendbereich aktiv. Als Beisitzer wurden Filip Hiemer von der Volleyballabteilung des TSV Schwabmünchen, Mairi MacFarlane und der BLSV-Kreisvorsitzende Dieter Greiner wiedergewählt. Alfred Rotter bleibt als weiterer Beisitzer für die Sportjugend tätig.

Wie es seine Art ist, hielt er keine lange Abschiedsrede, sondern brachte mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Georg Schalk einen interessanten Gesprächspartner mit, der einige Einblicke in das Leben eines Spitzenschiedsrichters gab.

Nach seiner eigenen Ehrung für seine 40-jährige Amtszeit bedankte sich Alfred Rotter bei Claudia Linke und Mairi MacFarlane für ihre langjährige Unterstützung. Die Kasse der BSJ-Kreisjugend wird weiterhin von Gisela Fronius aus Klosterlechfeld im Rahmen des BLSV-Kreises geführt. Der neue Kreisjugendleiter Jürgen Strobel kündigte noch in diesem Jahr zwei Übungsleiterfortbildungen in Untermeitingen und Klosterlechfeld an. Im kommenden Jahr sind drei oder vier Übungsleiterlehrgänge vorgesehen.

Als Delegierte der Vereinsjugendleitungen zum nächsten Bezirksjugendtag im Januar wurden Alfred Rotter und Herta Rieder gewählt.