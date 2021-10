Nach Bayern-Klatsche: Was kommt als nächstes? Fliegende Schweine?

Es ist das Ende der Gewissheiten: Wenn jetzt schon der FC Bayern wie eine ganz normale Mannschaft verliert - was soll denn dann noch alles folgen?

Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Weiß zum Beispiel Franz Beckenbauer. Der Kaiser hatte dereinst behauptet, die deutsche Nationalmannschaft sei auf Jahre hinweg unschlagbar, wenn sie nun auch noch auf ostdeutsche Spieler zurückgreifen könne. Seinem Vorgänger Wilhelm II. (der weitaus weniger Schlachtenglück hatte) wird das Zitat zugesprochen, er halte das Auto für eine vorübergehende Erscheinung, er glaube an das Pferd. Es kam anders.

Die Welt ist im Wandel. Gerade noch eine Scheibe, nun eine Kugel. Aus vierstelligen Postleitzahlen werden fünfstellige, Raiders heißt Twix, Facebook plötzlich Meta, und hatte man sich endlich den sperrigen Namen eines SPD-Vorsitzenden eingeprägt, tritt er auch schon wieder zurück. Danke für nichts, Norbert Walter-Borjans.

Bester Verein Bayerns: Der TSV 1860 München

Der Weltenlauf ist eine Ermahnung für die Bayern. Im Allgemeinen für das dreistämmige Volk, das sich seit jeher für auserkoren hält, seine Weisheit über die Landesgrenzen hinweg zu teilen (vgl. Söder, Seehofer, Loddar et al.). Im Speziellen aber für die einstmals beste Fußballmannschaft des Freistaats. Als solche hat nun der TSV 1860 München zu gelten, ist er doch der einzige bayerische Vertreter in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs. Zuvor aber füllte der FC Bayern die Rolle des besten Klubs Deutschlands selbstbewusst aus. Neun Meisterschaften in Folge lassen das Gefühl der Unbesiegbarkeit zu einer Gewissheit werden.

Nun aber trug es sich eines Mittwochs zu, dass die niederrheinische Borussia davon nichts mitbekommen hatte und die Münchner stillos vorführte. Wie das mit den von Uli Hoeneß interpretierten Grundrechten (Die Würde eines Bayernspielers ist unantastbar) zusammenpasst: spannend. Wenn aber nun schon die Bayern wie irgendein Bochumfreiburgschalke abgeschossen wird, sie sich also im unbekannten Bereich der Normalverteilung befinden: Was kommt als Nächstes? Ein langjähriger SPD-Vorsitzender? Fliegende Schweine? Ein Meister aus Dortmund?

