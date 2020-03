19:14 Uhr

Zwei AEV-Spieler sollen auf Wunschzettel der Kölner Haie stehen

Eine Kölner Zeitung meldet AEV-Topscorer Drew LeBlanc bereits als Neuzugang der Haie. Ein weiterer AEV-Schlüsselspieler ist bei den Rheinländern im Gespräch.

Von Milan Sako

Für die Kölner Haie ist die Saison frühzeitig gelaufen. Es ist ein Katastrophenjahr mit einer peinlichen Serie von 17 Niederlagen am Stück, die in der Entlassung des ehemaligen Augsburger Trainers Mike Stewart gipfelte. Mit dem neuen (und ehemaligen) Coach Uwe Krupp kommen die Rheinländer am 52. und letzten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga noch einmal nach Augsburg.

"Express": Drew LeBlanc soll sich mit den Kölner Haien einig sein

Die Partie am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion ist ein besseres Freundschaftsspiel. Denn während sich die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie auf die erste Play-off-Runde ( hier erfahren Sie, wie Sie an Karten kommen ) vorbereitet und dort auf den Gegner wartet, ist nach dem Match für die Rheinländer die Saison beendet. Nach 2009 und 2015 ist das DEL-Gründungsmitglied mit dem größten Stadion der Liga ( Lanxess-Arena mit 18.500 Plätzen) nur Zuschauer in der K.-o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft – erst zum dritten Mal in 26 DEL-Jahren.

Längst wird über den künftigen Kader diskutiert, zu dem offensichtlich auch der Schlüsselspieler und Ausnahmekönner der Panther zählt. Laut Kölner Express ist die Verpflichtung von Drew LeBlanc bereits „fix“. Zudem soll aus Ingolstadt Verteidiger Maury Edwards zum KEC wechseln.

Dem 30-jährigen Mittelstürmer LeBlanc, der in der Liga mit 36 Torvorlagen und elf Treffern glänzt, liegt auch ein Angebot der Augsburger Panther vor. Doch offensichtlich hat sich der US-Amerikaner für den nächsten Schritt in seiner Karriere entschieden.

Auch AEV-Verteidiger Brady Lamb soll auf der Wunschliste der Kölner Haie stehen

Auch Verteidiger Brady Lamb steht auf der Wunschliste der Kölner Haie weit oben. Allerdings kamen bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte über einen Wechsel von Lamb zu den Rheinländern auf. Der Kanadier, der seit 2014 im AEV-Kader steht, hatte seinen Vertrag jedoch immer wieder in Augsburg verlängert. Vor kurzem sagte der körperlich robuste Abwehrspezialist über die erneut auftauchenden Spekulationen: „Ich kann dazu nichts sagen, weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe bisher nirgendwo unterschrieben.“

Der Zeitpunkt der Personal-Diskussion dürfte den Augsburger Klub-Verantwortlichen nicht schmecken. Denn die Mannschaft soll sich auf die erste Play-off-Runde konzentrieren. Andererseits zählen die Spekulationen in der entscheidenden Saisonphase zum Liga-Alltag. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2010 war bekannt, dass die Panther-Mannschaft auseinanderfallen und ihre Schlüsselspieler verlieren wird.

Dennoch präsentierte sich das Team unter Trainer Larry Mitchell als verschworener Haufen und scheiterte erst in der Final-Serie am späteren Deutschen Meister Hannover Scorpions. In der Regel verhandeln nicht die Profis direkt mit den Klubs, sondern deren Manager. In Augsburg ist Hauptgesellschafter Lothar Sigl der entscheidende Mann für die Spielerverpflichtungen.

Wird mit den Kölner Haien in Verbindung gebracht: AEV-Verteidiger Brad Lamb. Bild: Siegfried Kerpf





11 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

