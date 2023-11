850 Millionen Euro Umsatz und eine Kampfansage: Die JHV des FC Bayern im Livebericht

Bei seiner Mitgliederversammlung präsentiert der Rekordmeister neue Bestwerte. Präsident Hainer sendet eine Spitze an Borussia Dortmund und die TV-Experten.

Die Jahreshauptversammlungen des FC Bayern sind seit Jahren eine große Wundertüte: Mal wurde die Harmonie der Bayern-Familie zelebriert (etwa bei der Wiederwahl von Uli Hoeneß nach Verbüßung seiner Haftstrafe), mal eskalierte die Lage völlig (wie etwa vor zwei Jahren, als die Stimmung wegen des Katar-Sponsorings kippte). In diesem Jahr entschied sich der Rekordmeister für neue Wege: Erstmals startete die Versammlung nicht Abends, sondern vormittags im BMW Park. Dort, wo sonst die Basketballer des Vereins auf Korbjagd gehen, war viel Harmonie zu sehen. Das ging vor Beginn schon los, als Kameras die Umarmung von Ehrenpräsident Hoeneß und Trainer Thomas Tuchel einfingen. Die beiden, die sich zuletzt öffentlich nicht immer grün waren, nahmen einträchtig nebeneinander und unter den 1780 Mitgliedern Platz.

Tuchel hatte tags zuvor mit dem Sieg gegen Heidenheim am Vortag die sportliche Basis für eine gelungene Veranstaltung gelegt. Mit ihm waren Sportdirektor Christoph Freund sowie die Profispieler Matthijs de Ligt, Jamal Musiala und Raphael Guerreiro dabei, die wegen akuter oder erst auskurierter Verletzungen nicht von ihren Nationalmannschaften angefordert wurden. Den ersten Applaus gab es für einen Videozusammenschnitt der bisherigen Saison, in der vor allem Tore von Harry Kane gezeigt wurden. Lediglich die Geschehnisse des DFB-Pokals wurden aus unbekannten Gründen nicht gezeigt.

Bayern-Präsident Hainer: "Experten vertragen auch schon mal ein richtiges Kontra"

Dafür ging Präsident Herbert Hainer auf die Pleite gegen Saarbrücken ein. "Nicht jede Niederlage muss auch gleich zur Krise erklärt werden. Das trifft auch auf ein Pokalaus in Saarbrücken zu." Und, an die Adresse von Trainer Thomas Tuchel gerichtet, der sich mit den TV-Experten mehrere Scharmützel lieferte: "Lieber Thomas, es ist verständlich, seinem Ärger auch mal Lift zu lassen. Wir im Klub sind uns einig: Diese Experten vertragen auch schon mal ein richtiges Kontra." Ohnehin könne sich die Bilanz des Vereins mehr als sehen lassen. "Der Verein steht da, wo er hingehört: ganz oben. Sportlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich."

Sportlich lief es mit Ausnahme jenes Spiels im Saarland gut - die Mannschaft fährt Sieg um Sieg ein, etwa beim 4:0 beim BVB in der Vorwoche. Hainer platzierte bei der Gelegenheiten auch die obligatorische Spitze gegen den schwarz-gelben Konkurrenten - ebenfalls eine gute alte Tradition bei einer Bayern-JHV. "Es gibt nur weniges, was schöner ist als ein Sieg des FC Bayern. Zum Beispiel ein Sieg des FC Bayern über BVB." Doch nicht nur die Männer, auch die Frauen wurden Deutscher Meister - und die Basketballer stellten drei Spieler beim WM-Erfolg in diesem Jahr. Stichwort Basketballer: Die werden bald im neuen SAP Garden spielen. Die 150 Millionen Euro teure Stätte, die zusammen mit den Eishockeyspielern des EHC Red Bull München gebaut wird, wird im kommenden Jahr eingeweiht "und wird eine der modernsten Spielstätten der Welt" werden, so Hainer.

Aktuell sind 316.000 Menschen Mitglieder beim FC Bayern

Wirtschaftlich gesehen hat der Verein die Corona-bedingte Delle hinter sich gelassen: Nachdem der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr bei 665,7 Millionen lag, stieg dieser Wert auf 854,2 Millionen Euro an. Der bisherige Bestwert stammt aus der Saison 2018/19 und lag bei 750,4 Millionen Euro. Der Konzerngewinn vor Steuern (EBT) konnte mehr als verdreifacht werden und stieg von 17,1 Millionen Euro auf 54,5 Millionen Euro. Der 100-Millionen-Euro-Transfer von Torjäger Harry Kane wird in den Zahlen noch nicht auftauchen - er wird dem laufenden Geschäftsjahr zugewiesen, das im Juli begann. Bei den Mitgliederzahlen gibt es derzeit das stärkste Wachstum der Vereinsgeschichte, aktuell sind weltweit 316.000 Menschen Mitglied des FC Bayern. Kein Verein in Europa hat mehr. Das Eigenkapital - das berühmte Festgeldkonto - liegt bei 536 Millionen Euro. "Das ist ein Leuchtturm in der gesamten Fußballwelt", sagte Michael Diederich, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Sponsoring, Spielbetrieb und Merchandising weisen zweistellige Zuwachsraten auf.

Bleibt die gesellschaftliche Verantwortung, die sich der FC Bayern auf seine Fahnen geschrieben hat. Dazu gehört auch die Solidarität mit Israel und allem jüdischen Leben, die nicht zuletzt auf die Historie des Vereins mit dem jüdischen Präsidenten Kurt Landauer zurückzuführen ist. Der Post von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der sich nach dem Angriff der Hamas auf Israel pro-palästinensisch geäußert hatte, sein ein Vorfall gewesen, der den Verein als Ganzes beschäftigt hatte. "Eines ist klar: Nocheinmal darf so etwas nicht passieren. Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz", so Hainer.

Die Veranstaltung läuft noch, dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert