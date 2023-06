Ein Hauch von Kroatien am Lech

Restaurant „Opatija Grill“ in Landsberg ist seit vier Jahrzehnten im Familienbesitz

Warmherzige Gastfreundschaft und kroatische Spezialitäten – dafür steht „Opatija Grill“ in der Weilheimer Straße 3 in Landsberg seit vier Jahrzehnten. „Am 1. Juli 1983 setzte mein Schwiegervater Frano Lukac mit der Eröffnung der Gaststätte den Grundstein für unsere Familientradition“, erzählt der heutige Pächter, Dragan Kolenda. Seine Bezeichnung hat das bei Gästen aller Altersklassen beliebte Lokal dem gleichnamigen Urlaubsort in Kroatien zu verdanken. „Manchmal sagen die Leute aber auch, sie gehen heute Abend zum ‚Marinko‘“, verrät der Gastronom augenzwinkernd. So lautet der Name seines Schwagers, der über die Jahre hinweg – neben zahlreichen weiteren Familienmitgliedern – zu einer festen Institution im „Opatija“ wurde. Wer gerade nicht in Kroatien selbst urlauben kann, der holt sich das Flair von Hafenrestaurant & Co. kurzerhand nach Bayern: Frische Zutaten in Kombination mit original kroatischen Familienrezepten sorgen, serviert in Restaurant, Biergarten oder Sonnenterrasse, für Gaumenfreuden. Ob Fischgerichte oder Fleischspezialitäten vom Grill – ein Abend im „Opatija“ fühlt sich an wie ein Kurzurlaub in Kroatien. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt das 15-köpfige Team, bestehend aus acht Vollzeitkräften und sieben Aushilfen.

„Wir bieten neben typischen Gerichten aus unserer Heimat auch eine wechselnde Tageskarte mit saisonalen Speisen an“, sagt Kolenda, der seit 2008 Chef des Familienbetriebs ist. Sei es Spargel, Pfifferlinge oder Wild – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Selbstverständlich bleibt in dem Landsberger Gasthaus keine Kehle trocken: Zum Essen werden kroatische Weine oder Biere der Aktienbrauerei Kaufbeuren angeboten. Die alteingesessene Brauerei, die seit über 700 Jahren für Biertradition steht, feierte vor vier Jahren ein Jubiläum in der Lechstadt. Seit 100 Jahren liefert die Aktienbrauerei ihr Bier in das Gebäude mit dem historischen Hausnamen „Pfletschbräukeller“. Dragan Kolenda zeigt stolz auf die Wand im Lokal. Dort hängt seit 2019 die Urkunde, die schwarz auf weiß auf den Vertrag mit langer Tradition hinweist. Doch nicht nur die Aktienbrauerei stößt mit Dragan Kolenda und seiner Familie auf „40 Jahre Opatija Grill“ an: Der Gastronomiebetrieb fungiert seit Jahren als Sponsor und unterstützt einige Sportvereine in Landsberg. Neben Sportlern, Freunden, Familien und Stammgästen werden am Jubiläumswochenende von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, sicher zahlreiche Freunde der kroatischen Küche im „Opatija Grill“ vorbeischauen.

„Wir sind seit vier Jahrzehnten in Landsberg daheim und führen das Haus in zweiter Generation. Es ist Zeit, einmal den Menschen ‚Danke‘ zu sagen, die das ‚Opatija‘ seit vielen Jahren mit Leben füllen: unseren Gästen“, erklärt Gastronom Dragan Kolenda.