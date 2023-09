Eine köstliche Verbindung

Einfach gut: Am letzten Freitag im September wird der Tag des Butterbrots gefeiert

Er hat nicht nur bei der Bäcker-Innung München, Landsberg und Erding sowie den Bäckereien im Landkreis Landsberg Tradition, sondern auch bei Freunden des guten Geschmacks. Der „Tag des Butterbrots“ wird jedes Jahr am letzten Freitag im September zelebriert – und das zu Recht.

Denn ein Butterbrot, das ist nicht nur eine mit Butter bestrichene Scheibe Brot. Wenn sich Butterbrot-Fans am 29. September die knusprig-cremige Kombination von frisch geschnittenem Backwerk und feinem Aufstrich regelrecht auf der Zunge zergehen lassen, dann verwundert es nicht weiter, warum gerade diese beiden Lebensmittel mit einen gemeinsamen Ehrentag gewürdigt werden.

Doch wem haben wir den „Tag des Butterbrots“ eigentlich genau zu verdanken? Die ursprüngliche Initiative zu diesem „krossen“ Feiertag geht auf die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) zurück. Dabei fand dieser Aktionstag zu Ehren der Butter auf dem Brot erstmals im Jahr 1999 statt und wurde seitens der CMA bis 2008 immer am letzten Freitag im September unter ein wechselndes Motto gestellt. Die CMA wurde im März 2009 aufgelöst – und damit hatte auch der Tag des Deutschen Butterbrots seinen offiziellen Status verloren. Eigentlich. Doch so leicht ließen sich Fans des Butterbrots und vor allem die Bäckereien „die Butter nicht vom Brot nehmen“. Es ist vor allem den Bäckerinnen und Bäckern zu verdanken, dass der „Tag des Butterbrots“ nicht in Vergessenheit geriet. Die Betriebe im Landkreis Landsberg werben an diesem Tag vor allem mit dem Butterbrot als gesunde Zwischenmahlzeit.

Jeder Einkauf unterstützt die Traditionsbäckereien. Unterstützt wird der Aktionstag neben der Bäcker-Innung auch von der im Jahr 1927 gegründeten Molkerei Berchtesgadener Land. Diese ist, ganz nach dem Motto „Gemeinsam ist man immer erfolgreicher“, genossenschaftlich organisiert und gehört komplett den rund 1800 angeschlossenen Landwirten.

Eine Aktion mit gutem Geschmack

Heuer laden folgende Bäckereien ihre Kundinnen und Kunden ein, die Liaison von goldgelber Butter und krossem Brot mit ihnen zu zelebrieren: Bäckerei Luber in Prittriching, Bäckerei Storch in Rott, Bäckerei Pfatischer in Unterdießen und Bäckerei Wink in Landsberg. Dieser Traditionsbetrieb feiert neben dem „Tag des Butterbrots“ ein weiteres Ereignis: Jörg Hinrichs, ausgebildet in der Bäckerei Wink, schloss heuer als Innungsbester bei den Bäckern und Bäckerinnen ab, gefolgt von Anna-Lena Hausner (Bäckerei Pfatischer).

Auf den Geschmack gekommen? Echte Butterbrot-Fans haben sich natürlich bereits das Datum für den nächsten „Tag des Butterbrots“ im kommenden Jahr im Kalender notiert. Gleich vormerken: 2024 gibt’s dann wieder am Freitag, 27. September, Butter aufs Brot. Und dank der knusprigen, köstlichen Brotsorten in den Auslagen der Bäckereien im Landkreis Landsberg sicherlich auch schon vorher, zwischendurch. (monam)

Tag des Butterbrots

Freitag, 29. September, in den teilnehmenden Bäckereien im Landkreis Landsberg. Unterstützt wird die Aktion von der Bäcker-Innung München, Landsberg und Erding sowie der Molkerei Berchtesgadener Land.