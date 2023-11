Der Martinsmarkt in Weil hat eine Prise Weihnachtszauber im Gepäck

Die Adventszeit wirft ihre Schatten voraus. Am Samstag, 11. November, von 15.30 bis 22 Uhr, läutet der Martinsmarkt auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule, Schulstraße 11, in Weil, die Vorweihnachtszeit ein. In Kürze liegt er somit in der Luft, der Duft von Glühwein, Pommes und Bratwürstchen. Wie eine Prise Weihnachtszauber ist diese Tradition, die alle Jahre wieder in der oberbayerischen Gemeinde stattfindet. Mit Mütze, Schal und Handschuhen wird Väterchen Frost getrotzt – und der erste Punsch oder Glühwein des Jahres in geselliger Runde genossen.

Den Weiler Martinsmarkt gibt es seit 1990. Zwölf örtliche Vereine der Gemeinde Weil sind die Veranstalter dieser vorweihnachtlichen Tradition. Dabei übernimmt jedes Jahr ein anderer Verein die Federführung. Dieses Jahr arbeiten die Weiler Oldtimer-Freunde zusammen, um den Markt mit seinen Ständen und Buden zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Am Martinsmarkt beteiligen sich alle Weiler Ortsvereine (Schützenverein Espenlaub Weil, Veteranenverein Weil, Freiwilige Feuerwehr Weil, Gartenbauverein, VoxVille, Fischereiverein Weil, Landjugend Weil, Pfarrgemeinderat Weil, Frauenbund Weil, FC Weil, Oldtimer und Traditionverein Weil, Burschenverein Weil) und bieten verschiede Schmankerl, heiße und kalte Getränke sowie weihnachtliche Basteleien an. In Sachen Gaumenfreuden haben die Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl: Es gibt neben alkoholfreien Getränken wie Kinderpunsch, Heiße Schokolade, Früchtepunsch, Limo, Cola und Kaffee auch alkoholische Getränke wie zum Beispiel roten und weißen Glühwein, Dezembertee, Veterano (heißer Aperol Spritz), Jagertee, Apfelpunsch, Heißer Caipi, Bier, Prosecco, Feuerzangenbowle und vieles mehr.

Ein großes Angebot

Zum Essen bleiben von der deftigen Bratwurstsemmel über knusprige Pommes bis hin zu süßen Köstlichkeiten (Waffeln, Obstspieße, etc.) keine kulinarischen Wünsche offen. Der beim Markt erzielte Erlös wird seit jeher zu gleichen Teilen unter den örtlichen Vereinen aufgeteilt. So entsteht kein Konkurrenzgedanken und gleichzeitig wird das Wir-Gefühl der Vereine gestärkt – eines der Erfolgsgeheimnisse des Weiler Martinsmarkts.

Laternenlauf für die Kinder

Absolutes Highlight für die kleinen Marktbesucher ist natürlich der traditionelle Martinsumzug. Sankt Martin und sein Pferd starten den Laternenlauf um 17 Uhr am neuen Kindergarten in der Hochstraße, Ende des Umzugs ist an der Schule. Dort findet das Martinsspiel, organisiert vom Pfarrgemeinderat Weil, statt.

Was gehört zum Martinsumzug wie der Christbaum zu Weihnachten? Die Martinsbreze natürlich. Die Kinder teilen im Anschluss an die Aufführung ihr gezuckertes Gebäck mit den anderen Mädchen und Buben - so, wie Sankt Martin damals seinen Mantel geteilt hat. (red)

Martinsmarkt in Weil

Samstag, 11. November, von 15.30 bis 22 Uhr, auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule, Schulstraße 11, in Weil.

Um 17 Uhr ist Start des traditionellen Martinsumzugs am Kindergarten in der Hochstraße, Ende mit anschließendem Martinsspiel ist an der Schule.