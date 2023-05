Spiel, Spaß und Sport

75 Jahre FC Penzing

Im Mai 2023, vor 75 Jahren, wurde der FC Penzing gegründet. 75 Jahre FC Penzing bedeuten vor allem viele schöne Erinnerungen an sportliche Erfolge, gesellige Momente, schweißtreibende Trainingseinheiten und ein vielseitiges Sportangebot für Jung und Alt über mehrere Generationen hinweg. Ein großes Organisationsteam kümmerte sich schon seit Monaten um die Vorbereitungen des viertägigen Festprogramms vom 11. bis zum 14. Mai auf dem Vereinsgelände, Am Unteren Stein 7.

1. Große Party

Festzelt, Festabend, Partyabend mit Solid Age, Familientag, Benefiz-Sternstunden-Fußballspiel, Bundesliga-Stockschützen-Spiel und Schafkopfturnier sind nur einige Highlights, die die Besucher erwarten. Die Gründung des Fußball-Clubs Penzing datiert aus dem Jahre 1948, aus einer Zeit also, in der nicht nur die Nachwehen des Krieges noch deutlich zu spüren waren, sondern auch die Währungsreform unmittelbar bevorstand. In der heutigen Zeit erlebt der Fußball einen deutlichen Rückgang an Popularität.

2. Zukunft Breitensport

Gerade während und nach der Corona-Pandemie hatten die Vereine Probleme mit den aufwändigen Auflagen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes. Es wird sich zeigen, wie die Zukunft für den Breitensport, insbesondere den Amateurfußball, und damit auch für den FC Penzing aussehen wird. Im Jahr 2007 erreichte jedenfalls die Penzinger Damen das Fußball-Fieber. So wurde eine Hobbymannschaft unter der Leitung von Georg Malicki gegründet, die sich zunächst nur zum Trainingsbetrieb und gelegentlichen Freundschaftsspielen traf. Frank Moritz hat die Damenmannschaft mitgegründet und sie seitdem immer als Trainer begleitet.

3. Abteilungen

Weitere Abteilungen des FC Penzing sind Volleyball, Basketball Turnen, Tischtennis, Stockschützen, Dart und jüngst auch Frisbee. Diese Sportarten und ihre Vertreter kann man am Festwochenende kennenlernen – und vielleicht eine neue Sportart für sich entdecken. (pm)