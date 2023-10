Junger Schwung kann die Innenstädte beleben

Plus Egal, ob in Wertingen, Dillingen, Lauingen oder Höchstädt: Leerstände gibt es überall. Doch wie damit umgehen? In Wertingen gibt es eine interessante Neuigkeit. Ein Kommentar.

Es ist kein schönes Bild. Leere Läden, an deren Fensterscheiben vergilbte Zettel mit der Aufschrift „Zu vermieten“ hängen. Doch man findet sie in jeder Stadt im Landkreis, egal ob in Wertingen, Dillingen, Lauingen, Gundelfingen oder Höchstädt. Doch manchmal gibt es Lichtblicke wie jüngst in Wertingen. Dort fand sich für einen kleinen Laden schnell ein neuer Nachmieter. Das Besondere daran: Das Geschäft wurde von einem jungen Mann angemietet, der sehr viel im Bereich der sozialen Medien tätig ist. Den Laden nützt er, um vor Ort Präsenz zu zeigen und darin auch Fotoaufnahmen zu machen.

Der Bereich Internet trägt zur Belebung eines leeren Ladens in Wertingen bei

Somit ist es gerade der Bereich Internet, der zur Belebung eines leeren Ladens beiträgt. Dabei sind das Internet und der boomende Online-Handel Hauptgründe dafür, warum sich Geschäfte vor Ort so schwertun. Doch vielleicht gibt es in Zukunft noch ganz andere Möglichkeiten und neue Ideen dafür, dass sich Tätigkeiten im Internet und ein Präsenzladen vor Ort nicht ausschließen, sondern ergänzen. Es wird sich zeigen, welche Entwicklungspotenziale es in diesem Bereich noch gibt.

