vor 57 Min.

Auftakt-Knüller im Norden

Kreisliga-Spielpläne stehen fest

Die vorläufigen Spielpläne der Fußball-Kreisligen West und Nord hat Spielgruppenleiter Franz Bohmann erstellt. Demnach bestreiten in der West-Gruppe die beiden Aufsteiger Türk Günzburg und Grün-Weiß Ichenhausen am Samstag, 27. Juni, das Auftaktspiel. Die drei Landkreisvertreter FC Gundelfingen II (in Mindelzell), SSV Glött (in Offingen) und FC Lauingen (in Ziemetshausen) bestreiten allesamt Auswärtsspiele.

In der Kreisliga Nord kommt es am ersten Spieltag aus Landkreis-Sicht gleich zu einem Knüller: In Holzheim stehen sich am Samstag, 3. August, die beiden Aufsteiger SV Holzheim und SV Kicklingen gegenüber. Heimrecht besitzt auch der BC Schretzheim, der den FC Maihingen erwartet. Höchstädt muss nach Donaumünster. (her)

1. Spieltag Kreisliga Nord: Donaumünster – Höchstädt, Wörnitzstein – Altisheim, Holzheim – Kicklingen (a., Sa. 3. August), Riedlingen – Oettingen, Reimlingen – Hainsfahrth, Schretzheim – Maihingen, Möttingen – Marktoffingen (a., So., 4. August)

1. Spieltag Kreisliga West: Türk Günzburg – Grün-Weiß Ichenhausen (Sa., 27. Juli), Mindelzell – FC Gundelfingen II, Ellzee – Reisensburg, Wiesenbach – TSG Thannhausen, TSV Offingen – SVV Glött, Ziemetshausen – FC Lauingen, Neumünster – Großkötz (a., Sonntag, 28. Juli)

