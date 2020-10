00:02 Uhr

Last-Minute-Treffer lässt SV Wörleschwang jubeln

Zusamtaler bleiben in der A-Klasse Nordwest oben mit dabei. Zwangspause für Emersacker

Coronabedingt wurde das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisklasse Nordwest zwischen dem TSV Leitershofen und dem FC Emersacker abgesagt. Im Einsatz war jedoch der TSV Welden, der mit einem 3:1-Sieg beim TSV Diedorf auf Rang vier in der Tabelle kletterte. Keinen Spielausfall gab es in der A-Klasse Nordwest. Hier verteidigte der SV Wörleschwang durch ein Last-Minute-Tor Rang zwei vor dem TSV Herbertshofen, der das Derby in Nordendorf mit 4:3 für sich entschied.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(1:2). Gleich zwei Geschenke verteilten die Hausherren in der zweiten Hälfte an den Gast aus Welden. Sowohl der Distanzschuss von Bastian Völk (12.) als auch ein kapitaler Ballverlust, welcher zum 2:0 durch Michal Durica (22.) führte, wären definitiv zu verhindern gewesen. Die Schwarz-Gelben rafften sich daraufhin nur schwer auf, konnten jedoch nach geraumer Zeit den Weg zurück ins Spiel finden und selbst Chancen kreieren. Als Tom Grimbacher am Ende der ersten Hälfte im Strafraum umgerissen wurde, konnte Benedikt Wellkamp souverän zum 1:2 verwandeln. Alle Hoffnungen, in der zweiten Hälfte eine Aufholjagd zu starten, wurden jedoch relativ schnell durch den zweiten Treffer von Bastian Völk (51.) zum 3:1 begraben. In der restlichen Spieldauer lief Diedorf zwar immer wieder an, konnte aber bis auf ein nicht gegebenes Tor aufgrund eines angeblichen Handspiels nichts Zwingendes erspielen und musste sich letztlich auf Grund der individuellen Fehler verdient den Gästen aus Welden geschlagen geben. (bewe)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(1:0). 147 Zuschauer sahen eine spielerisch attraktive Partie. Niklas Schmid brachte den Gastgeber mit einem Foulelfmeter in Führung (18.). Fortan war der SVW spielbestimmend und ließ einige hochkarätige Chancen aus, um den Spielstand auszubauen. Das rächte sich in der 84. Minute. Simon Ölwein stand nach einem verlängerten Freistoß völlig unbewacht vor Spielertrainer und Torhüter Florian Späth und schob unbedrängt zum 1:1 ein. Routinier und Joker David Wörle erzielte in der 90. Minute erneut per Kopf den letztlich verdienten Siegtreffer für den Tabellenzweiten. – Zuschauer:147. (kw-)

(2:1). Das 1:0 für Langweid fiel durch eine verunglückte Kopfballrückgabe von Westendorfs Stefan Schuster (11.). Nach Vorlage von Fabian Hönl gelang Kevin Albrecht das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt spielte Westendorf bereits nur noch mit zehn Spielern (Gelb-Rot). Drei Minuten später konnte Moritz Lichtenberger durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 2:1-Halbzeitstand verkürzen. Kevin Albrecht erhöhte auf 3:1 (64.). Das 4:1 erzielte Christoph Werner per Elfmeter. Das zweite Tor für Westendorf markierte Fabian Schmidt, der sich alleine durchsetzen konnte. – Zuschauer: 110. (fiem)

(2:1). Nach der frühen Heimführung durch einen von Fabian Meisinger souverän verwandelten Foulelfmeter und dem postwendenden Ausgleich durch Christian Schade im Anschluss an einen Eckball tat sich der SCB gegen nur auf Verteidigung bedachte Gäste lange Zeit schwer, ehe Andre Ebert kurz vor der Pause eine schöne Vorarbeit von Lukas Huber zur Pausenführung nutzte. Entschieden war die Partie dann wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff, als Fabian Meisinger seinen zweiten Foulelfmeter verwandelte, bevor auch Andre Ebert seinen Doppelpack schnürte. Übertroffen wurden die beiden Doppeltorschützen von Lukas Huber, der mit einem Hattrick den 7:1-Endstand besorgte. (gs)

(1:2). Beide Teams begannen druckvoll. Doch als Christian Birthelmer den SVN in der zweiten Minute in Führung brachte, währte die Freude darüber nicht lange – nur eine Zeigerumdrehung später egalisierte Daniel Haberl zum 1:1. In der Folge gingen die Gäste durch Muhammad Aldery (28.) in Führung. Als in der zweiten Hälfte Julian Göddert mit einem Doppelschlag auf 1:4 stellte (60./73.), schien die Vorentscheidung gefallen, doch Robert Beylacher per Strafstoß (81.) und Sebastian Lauster (88.) machten es nochmals spannend. Am Ende reichte es aber nicht mehr für einen Punktgewinn des SVN. – Zuschauer: 100. (AL)

(1:1). Trotz zweimaligem Rückstand gelang dem SV Erlingen ein letztendlich verdienter Heimsieg, der bei besserer Chancenauswertung noch deutlich höher hätte ausfallen können. Für die zweimalige Gästeführung sorgten Holger Weisenböck (30.) und Marius Henkel (53.). Für Absteiger Erlingen trafen Tom Vietz (35./Foulelfmeter), Michael Schumbacher (72.) und Michael Müller (75.). – Zuschauer: 50. (AL)

Themen folgen