Endspiel um die Atomkraft: Kommt nochmals eine Kehrtwende auf den letzten Metern?

CSU, FDP und Teile der Wirtschaft warnen vor dem Atomausstieg am 15. April, vor steigenden Preisen und Versorgungsengpässen. Umweltverbände sehen die AKW dagegen als Sicherheitsrisiko.

Nach dem Jahresende 2022 hatten die letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim und Emsland nochmals eine Gnadenfrist bekommen. Diesen Samstag, am 15. April soll nun der Streckbetrieb ohne neue Brennstäbe endgültig enden. Kurz vor knapp kommt es jetzt aber nochmals zu einem kräftigen Ringen um den Atomausstieg.

In München fordert die CSU, den Ausstieg auf den letzten Metern zu kippen. Die sichere Stromversorgung sei bedroht, Preise könnten steigen. " Die Grünen mit Wirtschaftsminister Habeck setzen mit ihrer ideologischen Verblendung nicht nur unsere Versorgungssicherheit beim Strom aufs Spiel – sie schaden auch dem Klima", kritisierte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. Denn die stattdessen eingesetzten Kohlekraftwerke würden das Klimagas CO₂ ausstoßen.

CSU-Politikerin Schreyer: Mit Atomkraft wäre der Strom billiger

"Wir könnten die Strompreise sofort um bis zu zwölf Prozent senken, wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen", sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, Kerstin Schreyer. In der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft macht man sich Sorgen um den kommenden Winter: "In der aktuellen Situation brauchen wir ein breites Stromangebot und Versorgungssicherheit, insbesondere mit Blick auf den kommenden Winter", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die Kraftwerke sollten noch mindestens bis zum Ende der nächsten Heizperiode betrieben werden.

Aus der Regierungspartei FDP kam die Forderung, die letzten drei AKW zumindest nicht zurückzubauen, sondern sie in Reserve zu halten: "Man kann sie wieder anwerfen, wenn es denn zu einer schwierigen Situation kommt", sagte Fraktionschef Christian Dürr in der ARD.

Forsa-Umfrage: Nur 28 Prozent der Bundesbürger sind für den Atomausstieg

Laut einer Forsa-Umfrage hält tatsächlich nur eine Minderheit von 28 Prozent der Bundesbürger die Abschaltung für richtig. Nur die Anhänger der Grünen seien mehrheitlich für die Abschaltung, die Anhänger der SPD, FDP, der Union und der AfD mehrheitlich dagegen. Forsa warnt, dass der Beschluss "nur der Befriedung der Vorlieben des grünen Milieus in der Gesellschaft" dient, aber die Mehrheit der Wahlberechtigten verärgert. Diese würden in die Hände der AfD getrieben.

Umweltschützer und Forscher warnten dagegen am Mittwoch in München vor Mythen und Falschnachrichten. "Die drei verbliebenen Atomkraftwerke erzeugen weniger als fünf Prozent des Stroms in Deutschland", sagt Professorin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Wir können die AKW problemlos abschalten, ohne dass die Lichter ausgehen. Das wäre auch schon zum 1. Januar möglich gewesen", sagte sie.

"Atomkraftwerke sorgen weder für sinkende Strompreise noch für sinkende CO₂-Emissionen", meint Kemfert. Knapp sei im Winter 2022/23 Gas gewesen. Gaskraftwerke aber sind häufig Kraft-Wärme-Anlagen, die zugleich Strom und Wärme erzeugen. Das könnten Atomkraftwerke nicht. Strom aus Gaskraftwerken lasse sich dementsprechend nicht einfach durch Atomstrom ersetzen.

Energieexperten kontern: Ein Reservebetrieb ist komplett unrealistisch

Einen Reservebetrieb, wie ihn die FDP fordert, wiesen Experten zurück: "Die Brennelemente in den drei Atomkraftwerken sind ausgebrannt, die Diskussion ist deshalb gespenstisch", sagte Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital. Neue Brennelemente werden für jedes Kernkraftwerk speziell gefertigt und haben über ein Jahr Lieferzeit, erklärte Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im Gespräch mit unserer Redaktion. "Uran kommt hauptsächlich aus Russland und Kasachstan. Es macht keinen Sinn, Öl und Gas zu sanktionieren und gleichzeitig Uran von Rosatom zu kaufen. Rosatom baut auch die russischen Atomwaffen."

Kritik rufen auch Einschätzungen hervor, es gehen in Deutschland besonders sichere Kraftwerke vom Netz. Um die Sicherheit festzustellen, müssten die Kraftwerke alle zehn Jahre einer großen Revision unterzogen werden, erklärt Burger. "Die Korrosion und die Risse bei den französischen Kraftwerken wurden nur bei der großen Revision gefunden", sagt er. Bei den drei deutschen Kernkraftwerken war die letzte große Revision im Jahr 2009. "Ein Weiterbetrieb ohne große Revision ist wie das Fahren eines Autos ohne TÜV." Da eine große Revision ein Jahr dauere, stünden die Kraftwerke selbst bei erfolgreicher Prüfung zwölf Monate lang nicht zur Verfügung. "Da im nächsten Winter definitiv keine Kernkraftwerke zur Verfügung stehen, stellt sich auch die Frage, wieso wir sie dann ein Jahr danach brauchen sollten?", fragt Burger deshalb.

Kanzler Scholz will am Ausstieg auf jeden Fall festhalten

"Der heutige Ministerpräsident Markus Söder selbst hat nach dem Unglück von Fukushima Isar I abgeschaltet. Dass er nun an vorderster Stelle den Weiterbetrieb fordert und vor Blackout und Deindustrialisierung warnt, ist skandalös für uns und nicht durch Fakten gedeckt", kritisierte Richard Mergner, Chef des Bund Naturschutz in Bayern.

Für SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz steht der Fahrplan außerdem fest: "Der Atomausstieg zum 15.4., also zu diesem Samstag, ist beschlossene Sache", ließ er am Mittwoch mitteilen.

Ein großer Teil der Debatte dürfte auch Getöse im Wahlkampf sein. Das Interesse der Energieversorger am Weiterbetrieb ist offenbar gering. Der Energiekonzern RWE teilte mit, er werde das Kernkraftwerk Emsland am 15.4. vom Netz nehmen. EnBW-Vorstand Georg Stamatelopoulos hatte bereits zuvor gesagt, ein Atomkraftwerk sei "keine Märklin-Eisenbahn, die man an- und ausschaltet".

Der Bund Naturschutz in Bayern will zusammen mit anderen Umweltverbänden jedenfalls am Samstag ein "Atom-Ausstiegsfest" in München feiern.

