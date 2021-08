Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg stabil, im Umkreis steigend

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt minimal auf 23,8. In mehreren Nachbar-Landkreisen spannt sich die Corona-Lage langsam wieder an.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiter auf relativ stabilem Niveau. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilt, liegt die Inzidenz bei 23,8 - und damit nur minimal höher als am Vortag, als 23 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert wurden. Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist nach wie vor "diffus".

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt minimal

Im Vergleich zum Wittelsbacher Land sind die Corona-Zahlen im Umkreis zuletzt relativ deutlich nach oben gegangen. In zwei von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits über 50: in der Stadt Augsburg (54,6) und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (54,5). Über der 25er-Schwelle liegen die Landkreise Dachau (48,4), Donau-Ries (36,6), Fürstenfeldbruck (35,6), Pfaffenhofen an der Ilm (31,2) und Augsburg (25,2). Niedriger als im Wittelsbacher Land ist die Inzidenz nur im Landkreis Landsberg (19,1). In Deutschland liegt der Wert laut RKI bei 44,2, in Bayern bei 34,1 - Tendenz jeweils steigend.

Am Mittwoch kein Covid-Patient im Krankenhaus

An den Kliniken an der Paar ist die Corona-Lage entspannt. Wie schon zu Wochenbeginn meldete das Landratsamt am Mittwoch vom Krankenhaus Aichach einen Corona-Verdachtsfall. Positiv getestete Personen in stationärer Behandlung gab es weder in Aichach noch am zweiten Standort in Friedberg.